Пішла з життя співачка, яка віднайшла баладу «Пливе кача»

Віра Баганич померла у 80 років

Пішла з життя співачка, заслужена артистка України Віра Баганич. Померла вона у віці 80-ти років через хворобу серця. Про це повідомила прес-служба Закарпатської ОДА.

Вона народилася 5 квітня 1937-го в смт Воловець у багатодітній родині. У 16 років здобула перемогу на Закарпатському обласному конкурсі народної самодіяльності. У 1961-му стала однією із солісток Державного заслуженого Закарпатського народного хору, де збагатила репертуар музичним фольклором краю.

Віра Баганич також займалась дослідженням українського фольклору, вона віднайшла рідкісні зразки закарпатського пісенного фольклору і зберегла їх для нащадків.

Своєрідними візитівками її творчості були балади «Під дубиною, під зеленою» та «Пливе кача по Тисині». Остання, віднайдена і збережена нею, уже в виконанні «Піккардійської терції» перетворилася на реквієм Небесній сотні.

«Цю пісню вона виконувала акапельно. Нею зривала величезні овації глядачів ще в далеких 60-х роках. Її люди не відпускали зі сцени. І вона була змушена ще раз і ще раз співати заново цю баладу», - розповідає художня керівниця Закарпатського народного хору Наталія Петій-Потапчук.

Поховали співачку 25 березня в Ужгороді.