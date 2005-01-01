У Швейцарії померла перша переможниця «Євробачення»

Ліс Асія - переможниця першого конкурсу «Євробачення», 1956 рік

Перша переможниця пісенного конкурсу «Євробачення» Ліс Асія померла у віці 94 роки. Асія виграла приз, представляючи в 1956 році Швейцарію з піснею «Рефрен», повідомляє «Радіо Свобода».

Організатори конкурсу оголосили, що вона померла 24 березня у Цюріху. «Євробачення» називає її «першою леді» конкурсу і додає, що проведе в найближчі дні заходи на вшанування Ліс Асії.

«Уся родина «Євробачення» висловлює співчуття родичам Ліс», – вказано в заяві.

Асія виграла перший в історії конкурс «Євробачення» у швейцарському місті Лугано. Потім вона довго співпрацювала з конкурсом, була почесним гостем на його 30-річчя у Швеції в 1985 році, а в 2005 році Ліс Асія виступила на святкуванні 50-річчя «Євробачення».

Нагадаємо, цього року на «Євробаченні» Україну представлятиме співак MELOVIN, а інший український співак ALEKSEEV представлятиме на цьому конкурсі Білорусь.

Півфінали 63-го пісенного конкурсу «Євробачення» цьогоріч пройдуть у португальській столиці – Лісабоні – 8 і 10 травня, а фінал відбудеться 12 травня.