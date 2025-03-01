Ярослав Мотика та його «Викрадення Європи»

У суботу, 1 березня, у віці 82 років пішов з життя видатний львівський скульптор Ярослав Мотика. Про це повідомив галерист та куратор Павло Гудімов.

«Для мене він був символом нестримної творчої енергії, натхненником і людиною яка згуртовує навколо себе покоління. Як куратор я захоплювався творчістю і ідеями Ярослава і буду завжди памʼятати і продовжувати працювати з його спадщиною», – написав він.

«Його роботи змінили мистецьке обличчя Львова, зробивши його живим і чуттєвим. Камінь та бронза в його руках ставали історією, емоціями, пам’яттю.Львів завжди був містом натхнення для митця. Ми будемо берегти і розповідати майбутнім поколінням його творчість», – написав у Facebook міський голова Львова Андрій Садовий.

Ярослав Мотика народився 10 січня 1943 року в селі Староміщина на Тернопільщині. Початкову художню освіту він отримав у Львові за сприяння художника Романа Турина.

Скульптура «Лілея» в ставку Стрийського парку з'явилась ще у 1966 році

У 1966 році закінчив Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва, за спеціальністю монументальна скульптура. Навчався у Дмитра Крававича, Данила Довбошинського.

Дипломна робота Мотики, садово-паркова фігура в ставку Стрийського парку у Львові «Лілея» (штучний камінь, 1966) досі є однією із найвідоміших у місті.

Ярослав Мотика – автор численних монументальних скульптур, камерної пластики та графіки. У 1980-90-их працював на ЛКСФ, як скульптор та кераміст. Серед найвідоміших робіт – скульптура Покрови Божої Матері в місті Буську на Львівщині, пам'ятник до 1000-ліття хрещення України-Руси в місті Генку (Бельгія), пам'ятники Євгену Коновальцю у місті Жовква на Львівщині, Маркіяну Шашкевичу в селі Нестаничі Радехівського району тощо.

Також чимало його меморіальних скульптур можна побачити на Личаківському та Байковому цвинтарях. Значне місце у творчості займає керамічна пластика малих форм, яку він творив під впливом майстрів Гавареччини.

Останнім часом працював над парковою скульптурою «Викрадення Європи». У роботі над нею скульптору допомагали пацієнти Центру Unbroken. Скульптуру планували встановити у Стрийському парку Львова.

Про час та місце прощання з митцем повідомлять додатково.