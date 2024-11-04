Піскосуміш 2023 року була дорогою, оскільки перестало працювати ДП «Артемсіль»

У 2024 році районні адміністрації Львова придбають піскосуміші для боротьби з ожеледицями на дорогах за середньою вартістю 1800 грн за м³. Сайт NGL.media проаналізував закупівлі на Prozorro й повідомляє що 2023 року на таку саму піскосуміш витрачали 4400 грн за м³.

Львівська міська рада у коментарі журналістам пояснила, що ціна 2024 року зменшилась через вартість солі, яка складає 20% піскосуміші. Торік ціни були високими, оскільки припинив роботу основний український виробник солі ДП «Артемсіль». До норми повернулися через налагодження постачання з Європи та Африки.

Попри здешевлення ціни на піскосуміші, вартість закупленої адміністраціями різних районів продукції суттєво відрізняється. У Залізничному районі купуватимуть піскосуміш по 2253 грн за м³, а у Сихівському – по 1600 грн за м³. Зазначимо, що всі адміністрації купуватимуть однакову за складом та вимогам ДСТУ продукцію, яка містить 80% піску й 20% солі. Крім цього, у всіх райадміністрацій однакові вимоги доставки й угоди діють до 2024 року. Через це різниця у вартості є незрозумілою.

Франківська, Сихівська та Личаківська адміністрації 2024 року замовили піскосуміш в одного постачальника – ТОВ «Інтер Логістік Україна-Л». Однак у Франківському районі вартість угоди на 10% вища. У 2023 році саме ця райадміністрація стала рекордсменом за закупівельною ціною, яка склала 5756 грн за м³.

Найбільше на піскосуміш планує витратити Залізничний район. Договір підписали з підприємицею Ольгою Кердою, яка за останні п’ять років отримала 16 підрядів на 28,3 млн грн, з яких 17,4 млн грн від Залізничної райадміністрації.

NGL.media додає, що найдешевшу у 2024 році піскосуміш замовили у Сокільниках, що у передмісті Львова. Сокільницька сільрада підписала договір з ТОВ «Укрєвросвіт» на таку ж за складом піскосуміш, як і у Львові вартістю 1350 грн за м³.