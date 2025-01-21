Щаслива мама з акушер-гінекологами Володимиром Солощенком і Марією Вовк

У пологовому відділенні Львівської обласної клінічної лікарні львів’янка після двох кесаревих розтинів без проблем народила третю дитину природним шляхом. Вага маляти – 4650 г. На третій день після пологів жінку з дитиною виписали додому.

Двох старших дітей жінка народжувала в інших медичних закладах Львова. Діти з’явилися на світ через кесарів розтин і були доволі великими. Перша дитина народилася з вагою 3800 г, друга – 4100 г. Коли жінка завагітніла втретє, то вирішила, що буде народжувати тільки природним шляхом і категорчно відмовилася від кесаревого розтину, повідомили у лікарні.

Як розповів ZAXID.NET завідувач пологового відділення лікарні Володимир Солощенко, у відділенні були випадки, коли жінки народжували природним шляхом після одного кесаревого розтину, але після двох – це перший випадок.

Пологи минули без ускладнень

«Це ризиковано, бо під час пологів може розійтися шов і виникнути розрив тіла матки. Треба було врахувати багато нюансів. Але наша команда була готова до будь-якого розвитку подій», – каже Володимир Солощенко.

Утім, породілля вірила, що все буде добре, бо поруч з нею були професіонали. Команда акушер-гінекологів усе організувала так, що в разі потреби можна було відразу перейти в операційну. Операційна була готова, кров, плазма також. Під час пологів працював кардіомонітор і лікарі постійно стежили за серцебиттям дитини, пильнували стан жінки, на УЗД перевіряли контурування матки, інші вкрай важливі показниками. Пологовий процес розпочався спокійно і плавно й невдовзі на світ з’явилося дівчинка, вагою 4650 г.

Після пологів і мамі, і маляті провели усі необхідні обстеження та маніпуляції. З обома все було добре. На третю добу пацієнтку з дитиною виписали додому.