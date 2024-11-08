Через куріння вейпу дівчина вже вдруге потраляє до лікарні

До Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») після куріння електронних сигарет з задишкою і утрудненим диханням госпіталізували 14-річну мешканку Львівщини. Дівчина вже вдруге потрапляє до лікарні, але від куріння вейпу не відмовилася.

Марія (ім'я змінене) поступила до «Охматдиту» зі скаргами на задишку та утруднене дихання. Дівчина повідомила лікарям, що напередодні курила вейп. У місцевій лікарні за місцем проживання їй надали першу допомогу та скерували до Львова. Спеціалісти лікарні з’ясували, що дівчина має алергію, яка викликає таку важку реакцію після куріння вейпу, повідомили у лікарні.

«Без зовнішніх подразників, тобто куріння електронних сигарет, такої реакції могло б і не бути. Однак на фоні куріння у пацієнтки дуже швидко розвиваються ознаки дихальної недостатності», – каже алергологиня Руслана Проць.

Торік дівчина вже перебувала у цій лікарні, також після куріння вейпу. Тоді її стан був набагато важчий, з вираженою дихальною недостатністю. Вона потребувала кисневої терапії. Лікарі пояснили дівчині, що куріння вейпу є дуже шкідливим та небезпечним. У її випадку це загрожує розвитком бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень. А це означає постійну задишку, різку реакцію на запахи, дихальну недостатність, обмеження у фізичних навантаженнях і загалом у нормальному, активному житті. Але це не подіяло.

У Центрі дівчині провели бронхоспастичну терапію і виписали додому. Ще тривалий період вона має приймати протизапальну та базисну кортикостероїдну терапію.

Алерголог Центру наголошує: куріння вейпу не є безпечним, особливо для дітей та підлітків. чий організм ще розвивається і є більш чутливим до шкідливих впливів. Воно може викликати серйозні захворювання, зокрема бронхіальну астму, хронічне ураження легень та загострення алергій.