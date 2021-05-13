Київська міська прокуратура повідомила підозри сімом чинним та колишнім високопосадовцям Департаменту соціальної політики КМДА. Їх підозрюють в заволодінні бюджетними коштами в сумі 13,5 млн грн.

Як повідомляє прес-служба прокуратури 13 травня, підозри отримали трьом чинним та чотирьом колишнім високопосадовцям цього департаменту. За даними слідства, вони протягом 2017-2019 років змовилися із службовцями та уклали низку договорів на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами. Надбавка на ціну складала понад 106%, вказують прокурори. Через це бюджет втратив понад 13,5 млн грн.

Їм оголосили підозри за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Максимальна санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура та Державна фіскальна служба провели обшуки у будівлях Київської міської державної адміністрації, «Київавтодору» та в офісів підрядників «Київміськсвітла» напередодні, 12 травня. Вони розслідують справу про фінансові махінації та ухилення від сплати податків.

Мер Києва Віталій Кличко в четвер, 13 травня, назвав обшуки в КМДА «тиском на столичну владу і на нього особисто», а також «придушенням місцевого самоврядування».