За попередніми оцінками, держава зазнала збитків майже на 1 млн грн

Служба безпеки України блокувала схему розкрадання бюджетних грошей у семи структурних підрозділах АТ «Укрзалізниця», розташованих у Харківській області. Учасники схеми привласнювали кошти держпідприємства через безпідставне нарахування заробітних плат та інших соцвиплат, повідомили у прес-центрі СБУ.

За попередніми оцінками, держава зазнала збитків майже на 1 млн грн.

Слідство встановило, що незаконний механізм організували декілька посадовців структурних підрозділів регіональної філії «Південна залізниця».

«Встановлено, що чиновники нараховували зарплату працівникам, які, фактично, не перебували на робочих місцях. Для цього учасники оборудки вносили недостовірні відомості до табелів обліку робочого часу, а також оформлювали фіктивні лікарняні. Нараховану за час перебування у «відпустці» зарплату працівники мали віддавати посадовцям», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків робочих місць учасників оборудки правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, документи та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

«У межах кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії. Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру», – повідомили в СБУ.