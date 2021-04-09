Чиновниця допустила 495 млн грн збитків від незаконного видобутку на гранітному кар'єрі

Колишній керівниці однієї з філій «Укрзалізниці» вручили підозру у службовій недбалості, яка завдала шкоди довкіллю на 495 млн грн. Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Слідчі вважають, що під час перебування на посаді в.о. директорки філії «Центру управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» жінка проявила службову недбалість.

Вона не забезпечила належне оформлення дозволів на вибухи на гранітному кар'єрі. Крім того, незаконні дії на об'єкті жінка зрештою так і не припинила.

За даними слідства, йдеться про 5 незаконних вибухів з травня 2017 року по жовтень 2018 року. Тоді видобули майже 219 тис. м³ габро-анортозиту, граніту та габро-нориту.

Колишній посадовиці повідомили про підозру за частиною 2 статті 367 (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Їй загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.