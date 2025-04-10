Термін dirofilaria походить з латинської і означає «страхітлива нитка»

У Долині прооперували 36-річного чоловіка, який 6 місяців жив з дирофілярією у передпліччі. Паразит потрапив в організм прикарпатця після укусу комара.

Як повідомили у Долинській багатопрофільній лікарні 9 квітня, до медзакладу з підозрілою гулькою на руці, що поступово збільшувалася у розмірах, звернувся колишній військовий. Пацієнту призначили ультразвукову діагностику та скерували до інфекціоніста.

«Після збору анамнезу, огляду, результатів додаткових методів обстеження виставили діагноз – дирофіляріоз. Під час хірургічного втручання з руки дістали дирофілярію – паразита, що потрапляє до людини через укус комара й може жити під шкірою, в оці чи навіть у внутрішніх органах», – зазначили в медзакладі.

Додамо, що термін dirofilaria походить з латинської і означає «страхітлива нитка». Людина заражається на дирофіляріоз тільки після укусу комарів, які переносять паразита з тварин. Тому профілактикою захворювання є попередження розвитку гельмінтів у домашніх тварин – собак і котів.