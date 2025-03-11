За словами трансплантолога Євгена Баланика, випадок є унікальним, адже дуже рідко чоловік підходить дружині за сумісністю

В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні трансплантували нирку пацієнтці з хронічним пієлонефритом. Донором став чоловік прикарпатки – громадянин Тунісу.

Як розповіли в ОКЛ Івано-Франківської обласної ради 10 березня, 44-річна Олеся Шіхі боролася з патологією нирок понад 15 років. У неї виявили ниркову недостатність п’ятої стадії – функція нирок була втрачена повністю. Через хронічний пієлонефрит пацієнтку чекав або діаліз до кінця життя, або пересадка органу. Півтора роки жінка стояла в черзі на трансплантацію, однак донора не знайшлося. Тоді її чоловік вирішив запропонувати свою нирку.

«Подружжя здолало довгий шлях до операції, адже треба було здавати багато аналізів на сумісність. Для цього їздили у Львів. І хоча її чоловік іншої національності, громадянин Тунісу, саме він виявився тим донором, нирка якого ідеально підійшла», – розповіли в лікарні.

Трансплантацію виконали 7 лютого. Наразі чоловік прикарпатки почувається ослабленим і перебуває на лікарняному. У свою чергу, пацієнтка стверджує, що відчуває приплив енергії та починає їсти те, чого раніше їй не дозволялося. Лікарі спостерігатимуть за її станом впродовж півроку. За словами трансплантолога Євгена Баланика, випадок є унікальним, адже дуже рідко чоловік підходить дружині за сумісністю.