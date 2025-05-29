Підприємця, що займається деревообробкою, викрили на несплаті податків

Приватного підприємця зі Львівщини, що займається деревообробкою, викрили на несплаті майже 5 млн грн податків. Після відкриття щодо нього кримінального провадження, підприємець добровільно відшкодував завдані державі збитки.

Як повідомили у четвер, 29 травня, у БЕБ Львівщини, чоловік не відобразив у бухгалтерському та податковому обліку фінансові операції з реалізації робіт та послуг на суму понад 13 млн грн. Своєю чергою сума несплачених податків склала майже 5 млн грн.

«В ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування підприємцем завданих збитків у повному обсязі. Кошти вже сплачено до бюджету», – йдеться в повідомленні БЕБ.

Детективи БЕБ повідомили підприємцю підозру в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах (ч. 1 ст. 212 ККУ). Після відшкодування завданих збитків, суд розгляне клопотання про закриття справи.