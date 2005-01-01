Після звільнення з НБУ Валерія Гонтарева планує зайнятися стартапами

Валерія Гонтарева

Голова Національного банку Валерія Гонтарева після звільнення планує зайнятися стартапами. Про це вона повідомила в інтерв'ю «Українським новинам».

«У мене вже є власні плани, чим я хочу займатися. Відкрию таємницю: це, швидше за все, стартапи. У мене вже є ідеї на цю тему. Розумієте, якщо у вас є глобальна ідея, то ви можете її імплементувати в Україні. У нас багато компаній, які можуть займатися підготовкою програмного забезпечення цих стартапів, але ідея будь-якого починання може масштабуватися і глобально», – повідомила Гонтарева.

Вона розповіла, що їй під час відпустки надходили пропозиції, однак вони її не зацікавили.

Також вона розповіла, що готує дослідження щодо реформи банківського сектора.

«Я за 9 місяців зрозуміла, чим хочу в житті займатися. Ще я буду писати research, і не один. Тематика у мене вже є, будемо писати з міжнародними організаціями. У мене вже є план research - детальний handbook, як робити велику банківську реформу і трансформацію Центрального банку», – додала вона.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що Гонтарева, яка в травні 2017 року подала у відставку з посади голови Нацбанку, перебуває в Києві і готова відзвітувати у Верховній Раді.