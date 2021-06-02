Український гурт Go-A посів п'яте місце на «Євробаченні»

Пісня «Шум» (SHUM), з якою гурт GO_A цьогоріч брав участь в «Євробаченні», стала першою піснею українською мовою, що потрапила до глобального чарту Billboard. Про це повідомляє NV.ua.

Як повідомляється, пісня потрапила у щотижневий глобальний чарт Billboard 200 (за винятком США) – Billboard Global 200 excl US, який складає журнал Billboard. Це вперше до світового чарту Billboard потрапила пісня українською мовою.

Наразі пісня Go_A займає 80 місце в чарті. Очолює чарт пісня K-pop-групи BTS – Butter.

Зазначимо, що чарти Billboard — хіт-паради музичних релізів різних напрямів, що формуються Billboard на основі статистичних даних про продажі, радіоротації і інших параметрів залежно від характеру музичного чарту. Чарти публікуються в журналі Billboard і на сайті компанії. Основними чартами вважаються Hot 100 (топ-100 пісень і Billboard 200 (топ-200 альбомів).

Нагадаємо, що у 2020 році на національному відборі на «Євробачення» переміг гурт Go_A із піснею «Соловей». У березні того року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. Національна суспільна телерадіокомпанія України залишила представником України на 2021 рік гурт Go_A і два роки працювала з артистами. У 2021 році музиканти написали кілька нових пісень для «Євробачення», з яких журі обрало Shum. Завдяки співпраці гурту і НСТУ пісню зробили під формат «Євробачення», зняли на неї кліп і підготували номер виступу.

У фіналі «Євробачення» гурт Go_A з піснею Shum посів п’яте місце. Згідно з глядацьким голосуванням – друге місце, за оцінками журі – дев’яте місце. Перемогу отримав гурт з Італії Mаneskin з піснею «Zitti E Buoni».