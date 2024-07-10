Нідерландці першими відкрили рахунок, але пройти у фінал їм це не допомогло

У другому півфіналі на чемпіонаті Європи з футболу зійшлись Нідерланди та Англія. Нідерландцям вдалося забити першими, проте англійці зрівняли рахунок завдяки пенальті, а в компенсований час другого тайму вирвали перемогу.

Нідерландці вийшли вперед уже на 7 хвилині матчу: Хаві Сімонс скористався помилкою захисника, перехопив м’яч, пройшов по центру і потужно пробив з лінії штрафного. Гаррі Кейн огризнувся на 14-й хвилині потужним пострілом у падінні – над поперечиною. У момент удару Дензел Дюмфріс виставляв ногу, і арбітр пішов дивитись VAR. Як наслідок, суддя вказав на позначку і Кейн з пенальті відновив статус-кво – Вербрюгген вгадав напрямок польоту м’яча, але врятувати ворота не зміг.

У середині першого тайму Фоден отримав передачу у воротарський, прорвався правим флангом і з гострого кута, здавалось, вже закотив м’яча у сітку, але Дюмфріс реабілітувався за перший гол і зупинив його на лінії воріт. За трохи Дензел головою замикав навіс у воротарський і влучив у поперечину. У відповідь вже Фоден влучив у стійку. На 35-й хвилині Нідерланди зазнали серйозної втрати – через травму гру не зміг продовжити Мемфіс Депай.

У середині другого тайму Пікфорд у падінні врятував Англію від вірного гола після добивання впритул від Вірджила ван Дейка. Сімонс міг оформити дубль наприкінці зустрічі, але м’яч зрізався з ноги і прилетів точно у руки кіперу англійців. Все йшло до овертаймів, але на 91-й хвилині Оллі Воткінс, який вийшов на заміну, з гострого кута зумів поцілити під дальню стійку і вивести команду Гарета Саутгейта вперед.

Нагадаємо, у фіналі Євро-2024 Англія зіграє з Іспанією, яка на шляху до вирішального поєдинку континентальної першості здолала Францію (2:1).