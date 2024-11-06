У серіалі можна побачити, зокрема, пам’ятник Дюку

У першому сезоні аніме-серіалу «Ґандам: Реквієм за помстою» можна побачити Одесу, зокрема пам’ятник Дюку, оперний театр, залізничний вокзал та інші відомі та впізнавані місця, повідомляє ITC.

Серіал з реалістичною 3D-графікою «Ґандам: Реквієм за помстою» вийшов у жовтні цього року. Він став продовження одної з найдовших франшиз в історії аніме, яка включає десятки серіалів, фільмів, ігор, книг та манґа.

Науково-фантастична франшиза сконцентрована на темі космосу та війни з використанням величезних бойових роботів мехів. Вона розповідає про жорстокість війни та психологічні травми, зокрема, молодих людей, які втягнуті у військове протистояння.

Фінальна битва у шостому завершальному епізоді «Реквієм за помстою» розгортається навколо Одеського космодрому, під час Однорічної війни Зіону за незалежність від Федерації Землі, яка атакує місто. Одеса не вперше фігурує у франшизі, однак останній серіал пропонує впізнавані реалістичні краєвиди.