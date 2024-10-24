Анімаційний фільм «НепорозумЛіття»/«MisundersHood» розказує історію малорепрезентованих уразливих груп

Мультсеріал Illogical Adult World української режисерки з Харкова Ірини Сосімович покажуть в Великій Британії. Продюсерка Міра Оєторо представить пілотну серію Daylight Saving Time Transition на Манчестерському анімаційному кінофестивалі у рамках Skwigly/Linoleum Mentorship Programme – UK/UA Animation Lab – менторської програми, де протягом трьох місяців три українські режисерки працювали над своїми проєктами та мали змогу вперше презентувати їх на пітчингу.



«Мультсеріал Illogical Adult World розбудовує всесвіт “НепорозумЛіття”. Він буде складатися з 26 серій по 11 хв та розповість історію дорослішання – перехід з дитинства у серйозний підлітковий світ», – розповідає режисерка.

Ірина Сосімович – випускниця Харківської державної академії дизайну та мистецтв, бакалавр з мультимедійного дизайну. Вже під час навчання вона створила декілька студентських фільмів, які отримали увагу по всьому світу. Нещодавно вона закінчила виробництво свого короткометражного анімаційного фільму «НепорозумЛіття»/«MisundersHood». Ця стрічка про хлопчика Олексу започаткувала Всесвіт, на базі якого зʼявиться серіал. За час, коли Ірина ділилася своїм досвідом створення фільму у соціальних мережах, у його персонажів зʼявилися фанати й фанатки.

Анімаційний фільм «НепорозумЛіття»/«MisundersHood» розказує історію малорепрезентованих уразливих груп та стає голосом «не героїв». Головний герой, маючи недіагностований аутизм, виробляє захисний механізм, який підводить його у найстрашніший час – коли приходить війна. Він втрачає і водночас знаходить все, нарешті наважившись на довіру. Фільм прагне подолати стереотипи, познайомити глядача з іншою поглядом на світ.