. Відіпрати косметику буває непросто, адже багато засобів містять олії та пігменти, які глибоко проникають у волокна тканини

Тональний крем, помада або туш можуть залишати на улюбленому одязі стійкі плями. Відіпрати їх буває непросто, адже багато косметичних засобів містять олії та пігменти, які глибоко проникають у волокна тканини. Як видалити такі забруднення, розповідає The Spruce.

Як видалити плями від косметики з одягу?

Приберіть надлишки косметики

Обережно зніміть залишки рідкої косметики з тканини ножем для масла або краєм кредитної картки. Для сухої пудри, бронзатора та рум’ян використайте липкий ролик для одягу.

У жодному разі не тріть пляму: так косметика проникне глибше у волокна, і її буде складніше відіпрати.

Нанесіть засіб для виведення плям

Попередня обробка допоможе розм’якшити жирові компоненти косметики перед машинним пранням.

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На плями від напіврідких засобів і консилера нанесіть плямовивідник, а на сліди тонального крему – краплю засобу для миття посуду.

Залиште на деякий час

Залиште засіб для виведення плям або мийний розчин на тканині щонайменше на 15 хвилин. Потім обережно потріть пляму щіткою з м’якою щетиною. Прополощіть у гарячій воді.

Виперіть річ

Виперіть забруднену річ за максимальної температури, дозволеної для цієї тканини. Орієнтуйтеся на рекомендації з догляду на етикетці. Щоб прибрати залишки пігменту, використовуйте пральний порошок або кисневий відбілювач, придатний для цього матеріалу. Перед сушінням обов’язково перевірте, чи вдалося повністю видалити забруднення.

Якщо після прання пляма все ще помітна, розчиніть кисневий відбілювач у холодній воді. Кількість засобу визначайте за інструкцією на упаковці. Повністю занурте одяг у розчин і залиште замочуватися щонайменше на 8 годин. Потім дістаньте річ та огляньте забруднену ділянку. Якщо сліди косметики залишилися, приготуйте свіжий розчин і повторіть процедуру. Коли вони зникнуть, виперіть одяг як зазвичай.