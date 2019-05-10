«Подача гарячої води влітку є збитковою»

Уже кілька днів більшість львів’ян змушені обходитися без гарячої води. Це називається «гідравлічні випробування», і триватимуть вони щонайменше до кінця травня. Чому львів’ян примусово позбавляють однієї з базових комунальних послуг? І головне – чому ці випробування тривають так довго? Сьогодні у студії ZAXID.NET LIVE начальник управління інженерного господарства Львівської міськради Олександр Одинець.

Доброго вечора, пане Олександре.

Доброго вечора.

Для початку пропоную переглянути коротенький сюжет, який підготували наші журналісти.

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До кінця травня гарячої води не буде – «Львівтеплоенерго» почало гідравлічні випробування: під високим тиском у труби запускатимуть воду, аби виявити пошкоджені мережі.

Олег Радченко (інженер котлотурбінного цеху ТЕЦ-1): «Саме місто може перевірятися по частинах у відповідні дні. Наприклад, сьогодні ми випробовуємо Сихівський район, завтра ми випробовуємо Личаківський район, і так кожного дня інакша ділянка міста».

Перший етап перевірки – зупинка котла на ТЕЦ. Опісля труби наповнюють холодною водою і підвищують тиск. Якщо є пошкодження, його одразу побачать. Такою технологією користуються понад 50 років. Кажуть, без неї ніяк.

Сергій Андреюк (заступник головного інженера «Львівтеплоенерго»): «Відколи взагалі працює “Львівтеплоенерго”, ця процедура прописана в нормативних документах. Відповідно, ми змушені то робити, бо, самі розумієте, ліпше ми зараз то зробимо літом, коли є тепло, ніж коли в нас почнуть мережі рватися зимою і коли не буде опалення».

Цьогоріч гідравлічні випробування мали б тривати три тижні. Проте якщо ремонти будуть незначними, повернути гарячу воду львів’янам обіцяють швидше.

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Отже, пане Олександре, – якщо коротко, навіщо взагалі потрібні ці гідравлічні випробування?

Гідравлічні випробування – це заходи, які необхідні для того, щоби спокійно забезпечувати львів’ян теплом і гарячою водою взимку.

Тобто це профілактика?

Ну, це є, практично, профілактичні заходи. Щоби було зрозуміло: хочу вам сказати, що у Львові є два підприємства, які знаходяться в комунальній власності, які забезпечують Львів теплом і гарячою водою – централізованим опаленням і централізованим постачанням гарячої води. Це «Львівтеплоенерго» і «Залізничнетеплоенего», менше підприємство.

Скажімо, в основних засобах цих двох підприємств сумарно знаходиться близько 567 км в двохтрубному вимірі теплових мереж. Тобто це значна цифра, ви розумієте, яка потребує постійного догляду, ремонту і перевірки на щільність, на міцність.

Тому, як було вже сказано, і нормативними документами це передбачено – підготувати теплові господарства. У нас загальний нормативний акт – це закон про теплопостачання. Є правила користування теплоенергетичними установками, є правила підготовки теплових господарств до опалювального сезону. Так і це, фактично, передбачено здоровим глуздом, і це по-господарськи – влітку зробити.

За правилами, наскільки я розумію, це проводять лише після завершення опалювального сезону?

Звичайно.

Тому що палити батареї і проводити ці випробування неможливо, так?

Так, просто неможливо. Тому що випробування проводяться під дуже високим тиском, який може податися в магістралі тільки після того, як на кожен будинок перекрита засувка. Бо якщо засувка відкрита, то високий тиск піде тоді в будинок – і будуть проблеми в будинку.

Технічний нюанс. У нас ніби завершився опалювальний сезон, але оцей початок травня виявився несподівано холодним. І дуже багато є скарг на те, що температура впала нижче 8 градусів, і мали б відновити (принаймні на кілька днів) опалення. Але ми все одно вперто не відтермінували ці гідравлічні випробування і все одно почали їх 6 травня. Чому? Прогноз погоди ви дивилися?

Дивилися прогноз погоди. Я вам хочу сказати, що в інших містах України опалювальний сезон завершився ще раніше. В деяких – навіть на два тижні раніше, ніж у Львові.

Нам цікаво про Львів.

Звичайно, що прогноз ми дивилися – і ми знали, що буде невелике похолодання на початку травня. Але воно не є настільки критичне, і тут не порушуються якісь певні санітарні норми щодо температури всередині приміщень – тому що все ж таки денна температура піднімається, і в нас нема середньодобової…

Тобто ви вважаєте, що терпимо?

Ну, це не те, що терпимо – це нормативно, скажімо так. По-друге, цей графік був уже затверджений, і підприємства запланували певні заходи, які вони вже активно реалізовують. Тому переносити це, я вважаю, було недоцільно.

Чому гарячу воду вимикають одночасно по всьому місту? Тобто є там нюанси, звичайно, але значну частину міста – це з 6 до 31 травня.

Ну, дивіться, тут теж технічний нюанс. Тому що, фактично, по цих двох підприємствах: в їхньому розпорядженні знаходяться 153 джерела теплової енергії. Це котельні, одна ТЕЦ і дві теплоцентралі. Це ТЕЦ-1, ТЦ «Північна» і ТЦ «Південна».

Практично, десь 70-80% теплової енергії забезпечується ТЕЦ і ТЦ. Тобто для того, щоби робити гідравлічні випробування на тих мережах, які ідуть від ТЕЦ і від ТЦ, їх треба повністю зупинити і зробити нульову зупинку. І тому це чисто технічний нюанс.

Тобто це якась велика труба, яка виходить від ТЕЦ…

Так, це є тепловий вивід.

У нашому сюжеті було чітко сказано, що в один день ми можемо тут робити, один день – в іншому місці.

Звичайно.

Я розумію, що якась вихідна труба від ТЕЦ виходить – її можна перекрити. Але чому її перекривають на три тижні? Хоча саме випробування, по нормативах, триває від 10 до 15 хвилин.

Ну, дивіться, три тижні гідравлічних випробувань зумовлені тим, що ми проводимо гідравліку, гідравлічні випробування, виявляємо недоліки і працюємо над усуненням цих недоліків. Тобто ці три тижні – це час на те, щоби виявити недоліки і їх усунути. А для того, щоби усунути недоліки, треба провести ремонтні роботи, треба провести земляні певні роботи – тобто це широкомасштабна ремонтна кампанія. Тому потрібен час на її завершення.

Я розумію. Але недолік виявляється на якійсь певній ділянці – не може ж у вас бути вся система дірява як решето, правда? В якійсь певній ділянці – то чому цю ділянку не перекрити і працювати там, а іншим відновити постачання?

Система централізованого опалення і постачання гарячої води – це, фактично, єдине ціле. Це є, можна сказати, сполучена мережа. Тому подавати, скажімо, тепло одним мешканцям і не подавати іншим чи подавати воду одним і не подавати іншим – це неможливо. Тому що навіть якщо ділянки мереж є різні, то теплове джерело одне: є ТЕЦ-1, є котли, які сходяться в єдину мережу – просто різні тепловиводи в різні мережі це подають.

Тому якщо працює теплова генерація, якщо працює котел, якщо ТЕЦ не зупинена на нульову зупинку, то робити на одній ділянці, а на другій подавати – це технічно неможливо.

А як цю проблему вирішують в інших країнах, наприклад, у Польщі? Бо такі-от приклали невідомі, в тому ж Кракові чи Вроцлаві я не пам’ятаю такого.

Я вам зараз не надам точної статистики. Ми, в принципі, колись вивчали це питання, і є європейські міста, де так само такі випробовування проводять. Але ви повинні розуміти, що основною причиною того, що, можливо, в Західній Європі немає таких проблем з відключеннями, з гарячою водою, є те, що там набагато більше інвестицій відбувається в теплові господарства і немає такого ступеня і такого рівня зношеності.

Все-таки незважаючи на те, що у Львові останніми роками досить серйозні інвестиції вкладаються як у теплові мережі, так і в теплову генерацію, в нас близько 60% і мереж, і котельного обладнання (я вже не говорю про ТЕЦ-1) – це є замортизовані основні засоби, які просто підтримуються.

Наприклад, якщо говорити про Берлін (я мав можливість недавно відвідати Берлін з метою обміну досвідом), то там всюди є централізоване опалення, і в них є теплоелектроцентралі. Зараз в них ведеться кампанія по переводу з вугілля на природний газ, тому що раніше весь Берлін тепло отримував від спалювання вугілля. І, наприклад, в них є теплоцентраль, яка збудована в 2007-му, тобто їй тільки 10 років.

У нас, наскільки я пам’ятаю, цілодобове водопостачання в 2009 році запустили?

Холодне водопостачання – абсолютно правильно.

Але я думаю, що труби ті самі йшли і прокладали – це ще попередній мер Буняк дуже активно розкопував місто. Ця система – вона що, теж вже дірява?

Я не знаю, чи це робив попередній мер Буняк.

Ну, відкривав теперішній вже мер, а починав активно попередній.

Почати і зробити – це різні питання.

Згоден.

Ні, ми говоримо про трубопроводи холодної води. Якщо говорити про холодну воду (оскільки це теж сфера моєї роботи), Львів дійсно не мав цілодобового водопостачання холодною водою через те, що були просто елементарно заржавілі діряві труби і не працювали насосні станції, насосне обладнання.

В ті роки були залучені певні кошти, ви знаєте, в тому числі і державні гроші, і позика Світового банку, яку, до речі, досі «Львівводоканал» віддає – до 2022 року цей кредит розрахований. Тоді було здійснено значні, величезні інвестиції в трубопроводи і в насосні станції, насосне обладнання, що дало змогу забезпечити цілодобове водопостачання.

Це стосується тільки холодної води, не гарячої?

Це – тільки холодної води, не гарячої.

Тобто гаряча йде по інших трубах?

Звичайно.

А скільки часу взагалі має це випробування тривати гідравлічне? Тому що я намагався знайти в регламентних якихось документах – чітко ніде не вказано, скільки.

Чітко дійсно не вказано.

Звідки ви берете цей термін? Зараз – це три з половиною тижні.

Це є термін, який… Ми, фактично, знайшли консенсус з фахівцями, які безпосередньо за ці речі відповідають на наших підприємствах, які здійснюють ці випробування. І, знову ж таки, повторюся – це не є термін безпосередньо для випробування. Випробування займають (ви правильно сказали) інколи по деяких ділянках – години, можливо і хвилини. Це термін для усунення тих проривів і тих недоліків на мережі, які виявляються в процесі. А це вже ремонтні роботи, вони будуть проводитися дуже інтенсивно. Бо для ремонтних робіт, для розкопування, для заміни ділянок труби, для заміни засувок, для якихось ремонтних робіт в теплових камерах – це дуже стислі терміни. Три тижні – і по всьому.

Мається на увазі, ви берете ці три з половиною тижні для того, що ви розумієте – у вас точно прориви будуть, так?

Ну звичайно. Ви розумієте, якщо 70% теплового господарства є замортизовано, то прориви будуть точно. Вони вже є на сьогодні.

А яким чином воно тоді працювало попередній опалювальний сезон? Тобто це вода просто в землю текла, чи як?

Ні, попередній опалювальний сезон воно працювало. Просто коли мережа працює під нормативним тиском для подачі тепла гарячої води – це одне. Коли мережа працює під тиском, практично, в три чи в чотири рази більшим, ніж тиском холодної води, яка проходить по трубах, більшим, ніж в опалювальний сезон – тоді ті слабкі місця проявляються. Вони можуть не виявитися при нормальній роботі в цей сезон опалювальний, наступний, а через два опалювальні сезони вони можуть перерости в проблему.

А для чого в три, в чотири рази більший тиск? Фактично, ви руйнуєте ці труби. Вони і так слабенькі, а ви їм ще даєте такий тиск, який і не потрібен насправді – це тільки для випробувань.

Є певні норми, які навантаження повинна витримувати справна, нормальна теплова мережа – і ми цих норм дотримуємось. Тобто вона в пікових навантаженнях повинна витримувати такі тиски. Якщо вона їх витримує – значить, вона справна. Якщо вона їх не витримує – то, знову ж таки, сьогодні вона пропрацювала, вона може і пів наступного сезону пропрацює, а може і весь. А може, коли буде на вулиці мороз 20 градусів, вона вистрілить, піде виток – і треба буде зупиняти опалення в певної кількості будинків, розкопувати мережу…

Певну кількість будинків чи все місто – так, як ви зараз зупиняєте?

Ні, коли в нас відбуваються витоки, зупиняється залежно від ділянки мережі, все місто не зупиняють взимку.

Тобто саме теплопостачання, постачання гарячої води все-таки технічно можливе, не треба виключати все місто? Я розумію, якщо є прорвана труба – там треба це зробити. Питання в тому, що є таке відчуття, що все місто відключають для того, щоб там у трьох-чотирьох місцях щось зробили – а всі решта просто чекають, поки включать цю воду.

Є певні нормативні акти, яких ми дотримуємося. От гідравліка на ТЕЦ-1 і ТЦ «Північна» розпочалося 6 травня – на сьогодні в мене є інформація про 33 виявлені недоліки. Це починаючи від, скажімо, прокладки засувки, яка пропускає воду при підвищених тисках, і закінчуючи тими місцями, де треба робити серйозні розкопки. Ці, скажімо, недоліки не виявилися на одній мережі – яка йде на Сихівський район, умовно. Вони виявилися в різних місцях.

До речі, ці 33 пошкодження: це вже провели випробування, з’ясували – є 33 пошкодження. Тепер потрібна решта часу для усунення цих 33 пошкоджень.

Так, абсолютно правильно.

Наскільки серйозні ці пошкодження? Ви сказали, якусь засувку поміняти – я так розумію, це не довго. А треба десь викопувати труби, міняти?

Звичайно, що є такі місця, де треба викопувати і міняти ділянки труб.

Тобто це ви вже можете сказати – воно затягнеться, можливо, довше, ніж до 31 травня? А може, швидше?

Ні, ми сподіваємося… У нас є терміни, є графік затверджений, він погоджений на рівні міста – і ми, я думаю, його дотримаємося.

Тобто чи так, чи так – ми включимо 31-го?

Чи так, чи так, ми проведемо гідравліку, усунемо всі недоліки і включимо 31-го.

Зрозуміло. 1 травня мер Андрій Садовий написав у Facebook такий дивний, несподіваний трохи пост: «Читаю про те, що в деяких обласних центрах України вже зараз відключають гарячу воду. Це з яких міркувань?». І в нас 6 травня теж відключають воду. І він там пише, що тепер, «за сьогоднішніми тарифами за гарячу воду в кранах влітку міста мають доплачувати. Ми так робимо у Львові». Можете якось пояснити? За що місто доплачує? Ще й води нема.

Я хочу сказати про те, що якщо брати обласні центри великі, то в деяких містах уже по три роки немає гарячої води. Це в таких, наприклад, як Кривий Ріг, як Житомир. Там з певних обставин… А певні обставини зараз поясню – є такі міста, де на сьогодні немає гарячої води через заборгованість за газ перед відповідними газопостачальними організаціями.

Проблема централізованого гарячого водопостачання – вона по всіх містах (якщо брати обласні центри, де є централізоване гаряче водопостачання) однакова. Тому що влітку подача гарячої води навіть по тих тарифах, які є на сьогодні, – вона збиткова.

Ці тарифи хіба не міськрада затверджує?

Ці тарифи затверджує Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг, яка знаходиться в Києві. Принаймні Львову, обом підприємствам, затверджує ця комісія.

І це з міського бюджету компенсуються якісь суми?

Вже декілька років міський бюджет дійсно передбачає суму компенсації на покриття збитків теплопостачальних підприємств на подачу гарячої води. У Львові ця сума… Я точно боюся вам сказати, але це по «Львівтеплоенерго» десь порядку 40 мільйонів за міжопалювальний сезон. І місто Львів це вже робить останні десь чотири-п’ять років.

Ви, власне, згадали, що в деяких містах вимикають гарячу воду через борги. Готуючись до цієї програми, я теж читав: експерти кажуть, що це досить поширені випадки, коли говорять, що ремонтують мережі, але насправді просто уникають збитків теплопостачальні компанії. Минулого року в Рівному ціле літо не було гарячої води.

У Рівному і цього літа немає гарячої води.

От ви можете запевнити, що наші «Львівтеплоенерго» і «Залізничнетеплоенерго» не через збитки це роблять?

Ні, це не зовсім так. Якби гаряча вода була повністю беззбитковою, вони б повністю все одно мусили це робити – через ті технічні причини, які ми з вами обговорювали раніше.

А чому в інших містах вони можуть вимкнути, просто щоб зекономити, не витрачатися на підігрів води?

Ну, напевно, там інша позиція міської влади. В нас позиція міської влади: гаряча вода повинна подаватися львів’янам.

Відповідно, їм все одно компенсують їхні збитки, нашим комунальним підприємствам, з міського бюджету?

Це ж не автоматично відбувається. Це так само треба передбачити кошти в бюджеті, довести це до депутатського корпусу.

А борги великі зараз львів’ян за гарячу воду?

Дивіться, в нас збір коштів десь на рівні плюс-мінус 100%, може 98–96%, тобто львів’яни за гарячу воду платять (ну, є випадки поодинокі). Тут питання не в тому – питання у втратах понаднормативних. Це так називається. Фактично, це є крадіжки гарячої води.

Тобто є такі випадки, коли масово крадуть гарячу воду?

Так. Щоби ви розуміли, втрати гарячої води в мережах будинку становлять близько від 30 до 50%.

Але це в мережах будинку, чи це десь у трубах ви губите по дорозі?

Ні, це в мережах будинку. В трубах це 0,001 відсотка.

Коли ви виявляєте такі випадки, що ви робите?

А поки що нічого, тому що нам не дозволяє нічого робити чинне законодавство. Ми все-таки сподіваємося на закон про комерційний облік, який вже вступив в силу, де є обов’язок теплопостачальних організацій обладнувати будинки загальнобудинковим комерційним обліком гарячої і холодної води. І коли будуть прийняті всі підзаконні нормативні акти, воно запрацює – я сподіваюся, що тоді втрати вийдуть, тоді гаряча вода не буде збиткова.

Зрозуміло, дякую. На жаль, наш час вичерпався. Нагадаю, що сьогодні у студії ZAXID.NET LIVE був керівник інженерного господарства Львівської міськради Олександр Одинець. Мене звати Олег Онисько, побачимося через тиждень.