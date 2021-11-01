Тимур та Олена Литовченки померли від ускладнень коронавірусу

Пара київських письменників-фантастів, Тимур та Олена Литовченки, померли від ускладнень коронавірусу. Про це ще 29 жовтня повідомила прес-служба видавництва «Фоліо».

«З глибоким сумом повідомляємо, що пандемія коронавірусу забрала життя двох наших талановитих та відданих авторів, з якими ми плідно співпрацювали багато років – Тимура і Олени Литовченків. Дивовижна пара українських літераторів, учасників та переможців багатьох літературних конкурсів та премій, автори кількох десятків книжок пішли з життя майже в один день, проживши разом 37 років», – йдеться у повідомленні.

У видавництві додали, що в їхньому спільному з письменницьким дуетом доробку були 8 історичних романів і 10-томна епопея «101 рік України». Лишились незавершені рукописи наступних романів, які писало творче подружжя, в тому числі книга «Княгиня Ольга».

Донька померлих Людмила уточнила, що батьки мали важкі хвороби, які завадили їм вакцинуватися.

Тимур Литовченко — український письменник-фантаст, член Національної спілки письменників України та Національної спілки журналістів України, заступник голови Творчого об'єднання пригодників і фантастів при Київській міській організації НСПУ, керівник клубу любителів фантастики «Чумацький шлях». Автор численних фантастичних творів, а також історичних романів і детективів.

Олена Литовченко є авторкою багатьох оповідань, а у співавторстві з чоловіком – історичних романів. Письменники були однолітками, мали по 58 років.