Фестиваль мав пройти в Україні в сімнадцятий раз

26-й Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів не відбудеться в Україні. Кінокомпанія «Артхаус Трафік», яка була організатором показів в українських кінотеатрах, розриває відносини з фестивалем та його засновником Ніком Мейсоном. Після 16 років співпраці з фестивалем українські співорганізатори відмовились від проведення події.

Цього року головний організатор Мангеттенського фестивалю короткометражних фільмів прийняв рішення відновити покази для росіян (у 2022 році сеанси в Росії були скасовані). Так, спеціально для росіян фестиваль організував онлайн-перегляд із російськими субтитрами у понад 50 країнах світу. Це фактично робить російських глядачів найбільш привілейованими – жоден глядач із будь-якої іншої країни не має настільки широких можливостей.

При цьому серед переліку країн, у яких доступний онлайн-перегляд, є Російська Федерація, а в Білорусі проходитимуть офлайн-покази. Також на сайті фестивалю існує пряма інструкція для резидентів РФ, яка пояснює, як обходити підсанкційні платіжні системи при купівлі квитка, що підтверджує орієнтованість саме на росіян. Про це розповідає компанія «Артхаус Трафік».

В описі проекту фестиваль також проявляє самоцензуру, адже не пояснює причин торішньої паузи для «російськомовних прихильників», посилаючись на неназвану «ситуацію, що склалась».

Американський організатор, засновник фестивалю Нік Мейсон проігнорував аргументи українського співорганізатора, кінокомпанії «Артхаус Трафік», щодо недоцільності та ганебності підтримки Росії, а також надання розважального контенту її громадянам, які відповідальні за вторгнення в Україну. Єдиним рішенням Ніка Мейсона стала незначна зміна на сайті фестивалю – онлайн-покази перестали позиціюватись як «покази для росіян», ставши «показами для російськомовних».

Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів – подія, яка щороку об'єднує понад 100 тис поціновувачів короткого метра в понад 500 містах на 6 континентах. Фестиваль інтерактивний, переможці визначаються глядацьким голосуванням. Цього року подія відбудеться у 26 раз. В Україні фестиваль упізнаваний, і є одним із найбільш відвідуваних короткометражних фестивалів. Постійним місцевим організатором була кінокомпанія «Артхаус Трафік», яка цього року планувала провести подію всімнадцяте. Розпочатись фестиваль мав 28 вересня.