На території Інституту регіональних досліджень імені Долішнього компанія «Еко Дім» збудувала житловий комплекс

Поліція розслідує кримінальне провадження через порушення при будівництві житлового комплексу на території Інституту регіональних досліджень імені Долішнього Національної академії наук на вул. Козельницькій, 4. Про це стало відомо з ухвали Печерського суду Києва, який наклав арешт на ділянку.

Йдеться про будівництво багатофункціонального комплексу на вул. Козельницькій, 4, де розташований Інститут регіональних досліджень НАН, якому належить відповідна земельна ділянка площею 1,8 га. У 2018 році тодішній голова Львівської ОВА Олег Синютка підписав розпорядження, яким дозволив збудувати на території біля інституту багатоповерховий житловий будинок. Зокрема, голова ОВА дозволив змінити цільове призначення частини земельної ділянки з обслуговування для потреб академії на будівництво багатоквартирного житлового будинку.

Міська рада спершу виступила проти забудови ділянки житлом. Після зміни проєкту у липні 2020 року виконавчий комітет видав Інституту регіональних досліджень НАН містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункційного комплексу. Інвестором будівництва обрали львівську будівельну компанію «Еко-Дім». За умовами договору, інвестор мав збудувати житловий будинок на 6-9 поверхів, 6-поверховий офісний центр та 5-поверхову приватну школу.

Як стало відомо ZAXID.NET із матеріалів справи, у червні 2024 року поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою). За версією прокуратури, в межах будівництва житла на території НАН викрили злочинну групу, яка хотіла привласнити майно інституту.

Слідство встановило, що за умовами інвестиційного договору, частка житла для інституту мала становити не менше 13% від загальної площі ЖК, загальна площа квартир мала бути не менше 1954 м2, а самі помешкання – з внутрішнім оздобленням і устаткуванням. Крім житла, інститут мав би отримати 10 паркомісць. Однак пізніше Інститут без погодження з Академією наук розділив ділянку площею 3,26 га на дві – 1,8 га та 1,4 га, а у 2020 році уклав додаткову угоду, за якою передачу помешкань Інституту відтермінували на понад два роки.

У 2021 році додатковою угодою збільшили площу житлової забудови, причому частка Інституту не змінилася. У 2023 році уклали ще одну додаткову угоду, якою погіршились умови щодо внутрішнього оздоблення квартир, які мають передати Інституту, зокрема забрали низку сантехніки. А угодою від січня 2024 року зменшили площу жила і паркомісць та змінили терміни виконання робіт.

У липні 2024 року підписали акт, за яким Інститут отримав 35 квартир та 10 паркомісць, однак без обґрунтування підстав розподілу площі помешкання.

«Можна дійти висновку, що у Інституту та інвестора намір незаконно забудувати більшу площу земельної ділянки, аніж та, що зазначена договором та погоджена постановою Бюро Президії НАН, виник ще у 2018 році, під час узгодження умов майбутнього договору», – вказано в матеріалах справи.

Слідчий просив суд накласти арешт на ділянку, що перебуває у державній власності та користуванні Інституту, оскільки вона слугує доказом у кримінальному провадженні. Зважаючи на обставини справи, слідчий суддя Печерського районного суду Києва клопотання задовольнив і арештував ділянку площею 1,8 га на вул. Козельницькій, 4. Тепер її не зможуть перереєструвати чи продати.