Картки неможливо поповнити та перевірити залишок на них

Директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк написав заяву в поліцію за фактом несанкціонованого втручання в роботу системи електронної оплати за проїзд в громадському транспорті Львова. Хакерську атаку на «Леокарт» в ЛКП помітили у ніч на п’ятницю, 29 березня. Поліція порушила кримінальне провадження та внесла його до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У неділю, 31 березня, повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Миколу Власюка, система оплати в громадському транспорті міста працює в штатному режимі – валідація банківськими картками та «ЛеоКарт» проходить успішно. Водночас ще від 28 березня списання коштів з рахунків і карток відбувається із затримкою, неможливо переглянути баланс на «ЛеоКарт», а також поповнити картку.

«До аналізу ситуації залучені фахівці кіберполіції та представник Держлужби спецзв'язку та захисту інформації. Також працює оперативний штаб міста та команда представників із безпеки наших підрядників», – додав Микола Власюк.

Нагадаємо, що у лютому із системою «ЛеоКарт» також стався збій – тоді з карток львів”ян за проїзд списувалися подвійні суми від вартості проїзду. В ЛКП «Львівавтодор» тоді запевнили, що поступово кошти повернуться на рахунки мешканців.