Подвійну вартість проїзду списувало у людей, які розраховувались банківською карткою

У ЛКП «Львівавтодор» прокоментували списання подвійної вартості проїзду у громадському транспорті для мешканців, які розраховувались банківськими картками. У підприємстві пообіцяли повернути надмірно списані кошти протягом 14 днів.

Як вказано у повідомленні Львівської міськради за 28 лютого, у п’ятницю, 23 лютого, мешканці Львова, які розраховувались за проїзд у громадському транспортні, могли стикнутись із тим, що з їхніх рахунків знімало подвійну вартість проїзду.

У «Львівавтодорі» провели внутрішню перевірку та підтвердили, що у близько 2% пасажирів, які розрахувались за проїзд банківською карткою 23 лютого, справді відбулось «подвоєння транзакцій». Тобто тим, хто, до прикладу, їхав у п'ятницю двічі, зняло кошти, як за чотири поїздки.

«Вже відомо, що цей збій не пов’язаний з якістю роботи валідатора, часом валідації, маршрутом транспортного засобу, видом транспорту чи видом платіжної системи. Подвоєння транзакцій підтвердив і головний підрядник «Мікроелектроніка» у своєму листі, в якому офіційно вибачився, визнав свою вину та одразу ж запропонував механізм автоматичного повернення надміру списаних коштів», – повідомили у «Львівавтодорі».

Технічний відділ завершує ідентифікацію усіх помилкових транзакцій за цей день, після чого впродовж 14 робочих днів надмірно списані кошти будуть автоматично повернуті пасажирам.

ЛКП «Львівавтодор» із генеральним підрядником «Мікроелектроніка» працюють над впровадженням додаткового контролю роботи програмного забезпечення для недопущення такої ситуації у майбутньому.