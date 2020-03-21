Поліція відкрила провадження через роботу готелю на Сколівщині під час карантину

Попри карантинні заходи, заклад продовжував роботу

На Львівщині поліцейські відкрили перше кримінальне провадження за фактом порушення правил карантину. Йдеться про готельний комплекс «Монастік-СПА» у селі Орів Сколівського району, який продовжував роботу, попри попередження поліції та карантинні заходи, запроваджені на рівні держави та Львівщини, зокрема.

Як повідомили в поліції Львівщини, 20 березня у Сколівському районі дільничні офіцери поліції склали протокол про адміністративне правопорушення щодо особи, котра не припинила роботу готельно-розважального комплексу. Не зважаючи на це, заклад продовжив роботу далі.

Відтак у суботу, 21 березня, поліцейські відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) КК України. Тепер керівникам закладу загрожує штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

У поліції не повідомляють назву готелю на Сколівщині, який порушив умови каратину. За даними ZAXID.NET у правоохоронних органах, йдеться про готель «Монастік-СПА» у селі Орів Сколівського району.

Загалом поліцейські виявили на Львівщині 45 випадків порушення правил карантину. На порушників склали протоколи, їм загрожує штраф.