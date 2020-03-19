Поліція за добу склала 32 протоколи за порушення карантину

Штрафи за порушення карантину коливаються від 17 до 170 тис. грн

СуспільствоВолодимир Пиріг, 19 березня10800

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За добу в Україні поліцейські склали 32 адмінпротоколи про порушення правил карантину, розповів заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

«Пріоритетом поліції зараз є профілактичні заходи, ми проводимо роз’яснювальну роботу, особливо з тими суб’єктами господарювання, хто надає послуги пасажирських перевезень. Однак уже на території держави складено 32 адміністративні протоколи, зокрема найбільше – у Донецькій області», – зазначив Фацевич.

Він уточнив, що поліцейські складають адміністративні протоколи стосовно порушників за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Ця стаття передбачає штраф від 17 тис. до 34 тис. грн, а для посадових осіб – від 34 тис. до 170 тис. грн.

За його словами, 10 протоколів склали у Донецькій області, 7 – у Києві, 6 – у Херсонській, 3 – у Київській області, по 2 – у Полтавській та Чернігівській, по одному – в Одеській та Чернівецькій областях.

Заступник голови Нацполіції також розповів, що на час карантину поліція працює у посиленому режимі. Загалом для забезпечення карантинних заходів та посилення публічної безпеки і порядку в країні залучено понад 15 тисяч поліцейських, які несуть службу у складі різних груп.

Нагадаємо, з 12 березня до 3 квітня в Україні діє суворий карантин через пандемію у світі коронавірусної інфекції Covid-19:

  • припинено навчання у всіх навчальних закладах;
  • заборонені масові заходи за участю 10 і більше людей;
  • зупинене залізничне, міжміське та міжобласне автобусне сполучення, а у великих містах не працює метро;
  • заборонений в’їзд в Україну іноземцям;
  • введено обмеження на кількість людей у громадському транспорті;
  • в окремих містах чи областях місцева влада запроваджує додаткові обмежувальні заходи.

Як пережити карантин – читайте у наших матеріалах:

  1. «Маска, черга, онлайн. Як живе Львів в умовах карантину»;
  2. «Як вижити у карантині. Найкращі лайфхаки для самоізоляції»
  3. «Як вижити під час карантину. Поради лікаря».
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