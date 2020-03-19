Як вижити під час карантину. Поради лікаря

Маска – навіть саморобна, рукавички та окуляри мають стати невід’ємною частиною одягу. Коронавірус тим і небезпечний, що ним можна заразитися від здорової людини. Перше і найголовніше: коронавірус із нами надовго, тож перехворіє більшість. Переможемо його – будуть інші віруси, можливо, ще підступніші. Серед хороших новин – усе в наших руках, звісно, чистих і захищених від контакту. Ми маємо навчитися жити за новими правилами, які насправді не є складними, навпаки – під силу кожному з нас. Саме час зрозуміти: те, як наш організм реагуватиме на віруси – це дивіденди від того, що саме ми вклали у власне здоров’я.

На щастя, коронавірус можна контролювати, тому час ми ще маємо. Тепер головне його правильно використати. Як саме? Про це розповідає кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст Ігор Гайдук.

ZAXID.NET продовжує серію публікацій, підготовлених у співпраці з «Інститутом Просвіти», про важливі для українців та для усього людства проблеми.

Ігор Гайдук

Скільки українців можуть перехворіти коронавірусом?

70-80% українців таки перехворіють коронавірусом, кажуть медичні експерти. І це дуже схоже на правду. Переважно це буде в легкій формі або середньої тяжкості. Тож не потребуватиме госпіталізації. Наразі ж виглядає так, що в більшості людей організм здатен розпізнавати вірус та виробляти до нього антитіла. Тобто здоровий молодий організм може переносити хворобу без особливих ризиків. Тут не варто згущувати фарби. Зрештою, це не сказ, де 100% смертність. Однак залежно від соціальної відповідальності, віку хворого, супутніх хвороб, відсоток летальності збільшується. Тому коронавірус особливо небезпечний саме для людей зі слабким здоров’ям та шкідливими звичками, а також для старших людей. Максимальний показник летальності у людей, яким за 65 років – 15%. Це багато. Якщо епідемія сягне піку, цілком імовірно, що ми втратимо більшу частину старших людей на планеті. Тож сьогоднішній світовий карантин більше потрібен саме для них, а також, аби суттєво зменшити надмірно велику кількість хворих, зокрема в лікарнях.

Що робити, якщо ви захворіли під час карантину?

Насамперед треба розуміти: коронавірус ще не вивчений достатньо, тож і специфічного лікування немає. Його симптоми дуже схожі на ті, які викликає величезна група респіраторних інфекцій: сухий кашель, висока температура, важке дихання, суха слизова носової порожнини. Тобто клінічно – це однакові прояви, під якими можуть бути різні причини, зокрема і коронавіруси.

Не бійтеся проявів респіраторних інфекцій легкої і середньої важкості. А також температури до 39C, якщо, звісно, ви нормально її переносите. Висока температура – це потужний стимул для виробництва великої кількості антитіл, які вчасно зупиняють розмноження вірусів. Це правило стосується і коронавірусу. Умовно, якщо лімфоцит за температури 37C за секунду виробляє 1 молекулу імуноглобуліну, то за температури 39C лімфоцит вироблятиме 20 молекул імуноглобулінів. Тому дайте можливість своєму організму боротися. Якщо хворий може переносити температуру 39, не варто її збивати жарознижувальними препаратами. Краще фізичними методами: душ під теплою водою або рясне обливання голови теплою водою.

Аби не було інтоксикації, пийте багато солодкої води. Узвари, 5% глюкоза, розведена водою 1:1, кока-кола, яка нейтралізує ацетон та запобігає другій хвилі токсикозу. Малеча особливо потребує вуглеводів, тому під час високої температури, забезпечте їй рясне і солодке пиття. Для дітей до 5 років сумарна потреба рідкої їжі і рідини – 100ml на кілограм. Для старших вікових груп – 2-2,5 літрів на добу. Коли людина багато п’є, знижується рівень інтоксикації та покращується обмін речовин.

Якщо ж у хворого холодні кінцівки, марення, біль, температура, треба знижувати парацетамолом і поєднанням нош-пи та папаверину. Так каже світовий медичний протокол. Важливе уточнення. Під час епідемії коронавірусу ВООЗ застерегла від вживання нурофенів та ібупрофенів: вони утворюють небезпечні сполуки, які суттєво погіршують стан хворого.

Коли час бити на сполох та негайно викликати лікаря?

Вже сьогодні кожен, незалежно від віку та стану здоров’я, має навчитися вимірювати власну частоту дихання. У нормі в дорослих та дітей, старших як 5 років, вона має бути до 20 вдихів та видихів за хвилину. Якщо ж людина дихає за хвилину понад 30 разів – це привід негайно викликати «швидку». У разі пневмонії будь-якого походження насамперед зростає частота дихання. Це основне правило, яке нині мають засвоїти всі.

Карантин – найкращий час зміцнити імунітет

Наразі ліків, які би допомогли вберегти від коронавірусу немає. Та й здоров’я неможна швидко зміцнити. Швидко його можна лише погіршити. Тому сьогоднішня ситуація десь нагадує супермаркет: ви набрали в корзину все, що завгодно, проте на виході мусите за це розрахуватися. Хто вів здоровий спосіб життя і піклувався про власне здоров’я, той або не захворіє, або легко перенесе хворобу.

Втім, пам’ятайте: зміцнювати захисні сили свого організму ніколи не пізно. Нові віруси з’являтимуться постійно. Це безконечний процес і тільки добре тренований, доглянутий організм зможе з ними впоратися. Але над цим треба працювати щоденно. І під час карантину для цього з’являються майже всі потрібні умови.

Всім своїм пацієнтам раджу обливати себе та дітей холодною водою. Починайте поступово: спочатку потримайте секунду ноги в холодній воді і так з кожним днем збільшуйте ділянку обливання. Проходьте в день 10 тисяч кроків, обмежте зайву їжу та алкоголь, вживайте якомога більше вітамінів, можуть бути навіть аптечні. Краще полівітаміни. Дітям і жінкам після 30 років обов’язкове вживання вітаміну Д. Не забувайте про правильне харчування – це один з найкращих способів захистити свій організм від будь-яких вірусів застуди та грипу.

Лікар рекомендує: поради на кожен день під час карантину

Маски, рукавички та окуляри мають носити всі, а не лише хворі.

Ідеальний варіант, аби на час карантину всі магазини та аптеки торгували із віконечок. Якщо такої змоги немає, заходьте в магазин у масці, в одноразових рукавичках та окулярах, можна сонцезахисних. Звісно, це не дає 100% захищеності, бо вірус може проникнути і через керамічний фільтр. Однак це суттєво зменшує концентрацію вірусу. Тож якщо він і потрапить в організм, то у значно меншій кількості. А отже, і шкоди від нього буде менше.

Ще одна причина, чому маску мають носити не лише хворі, а й здорові: вона захищає обличчя від додаткового дотику руками. У наш час треба просто викорінити звичку торкатися обличчя. Тому маски треба носити всім. Якщо немає аптечної – шийте самі. Можна із марлі, бинтів, будь-якої тканини, що дихає. Головне, аби було чотири шари тканини, можна між ними вставити вату. Кожного дня прати та прасувати під високою температурою. Краще, аби були одноразові.

Коли прийшли додому з вулиці – повністю переодягайтеся. На тканинній поверхні вірус може жити до тижня, а то й більше. Якщо в квартирі хтось зaхворів, протирайте поверхні антисептиками. Якщо їх немає, тоді 70% спиртом чи горілкою. У всі часи це були найефективніші антисептики.

Гуляйте не в людних місцях та зберігайте відстань три метри

Прогулянки на свіжому повітрі – життєво потрібні в оздоровленні кожного організму, особливо дитячого. У період карантину гуляти також можна. Однак не в людних місцях та дотримуючись відстані між людьми – 3 метри. Якщо на вулиці велике скупчення людей, уникайте його або одягайте маску. Не користуйтеся громадським транспортом.

Регулярно провітрюйте квартиру. У провітрюваних приміщеннях вірус довго не затримується.

Карантин – слушна нагода відмовитися від куріння, навіть якщо ви користуєтеся айкосами. Вони менше шкідливі для навколишніх, але суттєво послаблюють імунітет тих, хто їх курить. Вірусні пневмонії зі смертельними ускладненнями частіше трапляються у курців та їхніх близьких.

Не спілкуйтеся безпосередньо з людьми, які повернулися із-за кордону за минулі 2 тижні

Примусово відправляти на двотижневу обсервацію всіх, хто повернувся з-за кордону. В ідеалі це би мало контролюватися на державному рівні, як нині є в Ізраїлі. Однак ситуація сьогодні надто складна, тож люди мають і самі за цим стежити. Самоізоляція – ефективний цивілізований метод карантину.

Більше позитиву

Особливість нинішньої пандемії в тому, щоми спостерігаємо за її перебігом в соцмережах. А отже, стаємо споживачами нерідко не достовірної інформації. А страх і паніка послаблюють наш організм.

Візьміть на себе відповідальність

Нині така ситуація, коли наше здоров’я насамперед у наших руках. Ми маємо врешті не перекладати на когось відповідальність, а стати відповідальними перед собою і суспільством, в якому живемо. Тому маємо виконувати вище перелічені правила. Це допоможе уникнути неконтрольованих масштабів епідемії. Від того, як ми засвоїмо урок сьогодні, залежатиме наше завтра.

Спростовуємо найпоширеніші міфи про СОVID:

Вакцина від кору допомагає від коронавірусу. Насправді щеплені від кору не хворіють лише на кір або ж хворіють у значно легшій формі за нещеплених за умови відсутності епідемії.

Цинкові жувальні пластини захищають від коронавірусу. Цинк справді покращує роботу імунної системи, однак такі ж дії мають безліч інших препаратів. Тут радше питання віри. У такому разі й звичайна вода стане цілющою.

Декасан зменшує концентрацію вірусу. MОЗ вже спростувало це.

Влітку епідемія спаде. Ми занадто мало знаємо про коронавірус, аби стверджувати, що влітку він зникне.

Молодь і діти не хворіють. Хворіють, але переносять хворобу легше. А також можуть бути носіями хвороби, навіть не підозрюючи про це. Тому мають обмежити контакти зі старшими людьми. Власне через це цей вірус і дуже небезпечний – його поширюють здорові люди.

Можна ще багато спростовувати міфи. Однак люди мають зрозуміти, що у боротьбі із будь-якою інфекцією вирішальними є не медикаменти, а відпірність власного організму. Настав час подбати про нього.

Розмовляла Вікторія Доскоч, «Інститут Просвіти»