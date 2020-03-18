Як вижити у карантині

Після введення карантину життя раптово помінялося. Вулиці міста – порожні, затори пропали, людей у супермаркетах теж меншає з кожним днем. Ми активно сидимо вдома.

Але вдома не обов’язково нудьгувати і сумувати за звичним ритмом життя. Насправді дуже велику кількість справ можна зробити, не виходячи надвір. Якщо сумніваєтесь, то ми допоможемо вам пережити карантин і не зійти з розуму.

Що робити, якщо треба купити…

Їжу!

Останнім днями все більш популярними стають сервіси доставки їжі, такі як Glovo, UberEats чи Raketa. Частина працівників львівських ресторанів після закриття закладів перейшли на роботу з доставки.

Служба доставки Glovo може привезти вам не лише піцу чи суші, але і продукти з супермаркетів чи ліки з аптеки. Також покупцям пропонують обирати подарунки онлайн: косметику, іграшки, книги чи аксесуари для техніки.

Доставка Glovo – платна, і вартість залежить від відстані, яку має подолати кур’єр. Зазвичай, це 30-40 грн. Також ви можете попросити кур’єра залишити вам замовлення біля порогу, якщо не бажаєте зайвий раз контактувати з незнайомцем.

Доставка UberEats теж коштує близько 40 грн, однак протягом березня ви можете скористатись промокодом LVIVDELIVERYMARCH і не платити за доставку. Сервіс Raketa доставляє їжу безкоштовно.

Щоб скористатись однією зі служб доставки, необхідно встановити відповідний додаток на смартфон.

Окремі ресторани також мають послугу доставки їжі. Як, наприклад, піцерія LA П’єц, «Япона хата» чи Burger joint. Зайдіть на сайт вашого улюбленого закладу – можливо, вони теж можуть вам щось привезти.

Якщо ви не хочете зайвий раз виходити з дому навіть за продуктами, то можете замовити їх онлайн. Зробити це можна, наприклад, на сайті ринку «Шувар». Поклавши необхідні продукти до кошика, виберіть тип доставки та спосіб оплати.

Кур’єр може привезти замовлення до дверей вашого під’їзду, або ж піднятись на необхідний поверх і доставити його до дверей квартири. Якщо ви живете у Львові та сума вашого замовлення становить 300 грн і більше, то до під’їзду його доставлять безкоштовно, якщо у межах 10 км від Львова, то для безкоштовної доставки сума замовлення має бути щонайменше 350 грн. Замовлення також безкоштовно можуть доставити до дверей квартири, якщо воно не перевищує 25 кг.

Під час карантину доставка продуктів «Шувару» працює у звичному режимі, а замовлення доставляють з 14:00 до 23:00.

Також замовити продукти можна у інтернет-магазинах «Ашану» чи «Метро». Судячи з оголошення на сайті «Метро» про можливі затримки доставки замовлень через велике навантаження, то такий спосіб шопінгу зараз користується популярністю.

Планова доставка з «Ашану» та «Метро» коштує від 59 грн, якщо ж ви замовите на понад 30 кг, то вам нарахують ще додаткову комісію.

Мережа магазинів «Два кроки» з 17 березня почала працювати цілодобово, а також їжу та продукти можна замовити за телефоном – 067 63 71 444.

Усі служби доставки питної води, такі як «Аляска», «Водо» чи «Моршинська» під час карантину працюють у звичному режимі.

Щось для песика чи котика

Товари для домашніх улюбленців також можна купляти онлайн. Інтернет-магазин Barbos пропонує безкоштовну доставку при замовленні від 300 грн. Через «Нову пошту» корм для тварин можна замовити на сайтах Korm чи Zoomisto.

Ліки

Попри те, що аптеки працюють навіть в умовах карантину, існує багато можливостей доставки ліків онлайн. Наприклад, онлайн-аптека «911» доставляє ліки, косметичні засоби, товари для дітей поштою та навіть має послугу онлайн-консультації з лікарем. Свій сайт доставки мають популярні «1 соціальна аптека» та «Аптека доброго дня». Вітаміни та харчові добавки, у тому числі спортивні, можна замовити як на сайтах аптек, так і на американському сайті IHerb (доставка – близько тижня і платна).

Книжки

Книжки за непоганими цінами можна замовити на сайтах улюблених книгарень чи видавництв – «Є», «Видавництва старого Лева» чи «Наш формат». Також книжки можна замовити на сайті Yakaboo. Книжки відправляють «Новою поштою» або «Укрпоштою», вартість доставки - 35-55 грн

Техніку і товари для дому

Якщо, перебуваючи на карантині, у вас виникло бажання придбати новий телефон, телевізор, купити додому тренажер, щоб частіше займатись спортом, чи почати ремонт і замінити меблі в квартирі, а усі магазини закриті, не хвилюйтесь. Замовити усе це можна на сайтах великих торгових мереж.

У інтернет-супермаркеті Rozetka можна придбати практично все: від продуктів та побутової хімії до техніки, одягу та книг. Обирайте необхідну категорію товарів та замовляйте усе необхідне додому. На час карантину, до 3 квітня, зробивши замовлення на суму понад 500 грн, ви отримаєте безкоштовну доставку товарів у вказане вами відділення «Нової пошти».

У інтернет-магазинах Фокстрот, Eldorado, Comfy ви можете порівняти ціни на електротовари та обрати зручний для вас спосіб доставки. Просто обирайте на сайті бажаний товар та оформлюйте замовлення.

Широкий асортимент електроніки, меблів, товарів для дому, канцтоварів та ін. можна замовити онлайн і у «Епіцентрі». Ви можете замовити доставку як у відділення «Нової пошти» чи «Міст Експресу», так і адресну доставку просто до вашого дому. Вартість доставки буде залежати від ваги та розміру товарів.

Товари для дому ви також можете придбати онлайн на сайті Jysk, а доставку здійснять за тарифами «Нової пошти».

Замовити послугу

Під час карантину популярними стають не лише служби доставки, але і сайти із надання послуг. Найвідомішим сервісом послуг в Україні є платформа «Кабанчик». На цьому сайті можна замовити будь-яку послугу: від манікюру чи стрижки вдома до ремонту холодильника чи доставки квітів. Різні послуги також пропонують на сайті нерухомості OLX.

Як розважатись і розвиватись?

Фільми, театри та духовне життя

Однією з важливих справ під час домашнього карантину є перегляди фільмів. Якщо вам набридне постійна реклама по телевізору чи на нелегальних сайтах, ось кілька платних українських онлайн-кінотеатрів: Megogo, Oll.Tv, Sweet.Tv. До речі, Megogo на час карантину пропонує досить велику бібліотеку безкоштовних фільмів.

Якщо хочете підтягнути англійську (чи дивитесь фільми російською), то є ще відомі світові сервіси Netflix, Apple Tv+, Google Play Movies та Amazon Prime Video.

До речі, нещодавно створений український стрімінговий сервіс «Такфлікс» почав активніше викладати нові українські фільми.

Якщо кіно швидко набридне, то можна перемкнутись на перегляд вистав чи сходити у музей. Щоп’ятниці, суботи та неділі на ютуб-каналі Львівського оперного театру буде з’являтись одна з вистав театру. Відео буде доступне протягом доби. Свої вистави у YouTube завантажуватиме і театр ім. Курбаса. А театр «І люди, і ляльки» пропонує переглянути онлайн виставу «Божественна комедія... Анданте».

Культурну програму можна доповнити «прогулянкою» в Шевченківському гаю чи «сходити» в історичний музей. Сучасні технології дозволяють і таке.

Походи до церков на час карантину також наполегливо радять обмежити. Усі богослужіння УГКЦ доступні онлайн. Також не виходячи з дому можна подивитись літургії зі Свято-Преображенського Собору Києва. Багато із церков запровадили онлайн-трансляції богослужінь для своїх прихожан, тому можна просто перепитати у настоятеля вашого храму про таку можливість.

Саморозвиток та спорт

Щоб після тижнів карантину у вас залишились спогади не лише про смачну їжу, пропонуємо вам зайнятись саморозвитком. Можливо ви давно хотіли дочитати книжку, робити вранці зарядку чи опанувати нові знання? Саме час за це взятись.

Освітня платформа Prometheus дає безкоштовний доступ до онлайн-курсів на найрізноманітнішу тематику: від боротьби з корупцією, гендеру до економіки ти соціології. Тут ви також можете пройти підготовку до ЗНО, покращити знання англійської чи навчитись створювати стартапи. Із 18 березня на платформі стартує курс і про коронавірус, який розвінчуватиме основні міфи про цю інфекцію.

Відеолекторій WiseCow пропонує низку курсів про літературу, кіно, історію, мистецтво, журналістику, моду, соціум. Тут ви, зокрема, можете пройти такі курси, як «100 років українського мистецтва за 100 хвилин», «1917 – рік, який змінив усе», «Журналістика з Миколою Вереснем та Юрієм Макаровим».

ВУМ (Відкритий Університет Майдану) – це ще одна платформа, де зібрано чимало безкоштовних онлайн-курсів. Ви живете в багатоповерхівці і хочете менше платити за опалення? Пройдіть курс та дізнайтесь, як зробити ваш будинок енергоефективним. Хочете розбиратись у політичних течіях чи зрозуміти контекст земельної реформи, а може вас цікавить, як взаємодіяти та контролювати владу? Ви точно знайдете відповіді у цих онлайн-курсах.

Безкоштовні курси можна пройти й на освітній платформі Google. Навчальні матеріали можуть бути корисними для розвитку вашого бізнесу чи кар’єри. Зокрема, ви можете навчитись рекламувати свою компанію у мережі, опанувати основи програмування, цифрового маркетингу чи навчитесь як підвищити онлайн-безпеку свого бізнесу.

Ну а якщо ви досі не знайшли курсу, який би вас зацікавив, то можете зайди на освітню платформу EdEra чи переглянути тематики сотень різних курсів на Coursera.

«Пусто» – проект про літературу, кіно та живопис. Читачам простою мовою розповідають про мистецькі течії, українські та зарубіжні твори, митців. На YouTube-каналі проекту також можна переглянути низку лекцій.

TED Talks – це короткі мотивуючі виступи на різноманітну тематику: від проблем глобального потепління, винаходів та бізнесу до критичного мислення, виховання дітей та психології. Спікерами є відомі науковці, нобелівські лауреати, актори, письменники, винахідники, бізнесмени. На сайті TED доступні понад три тисячі виступів англійською мовою, а на сайті TEDxKyiv ви також можете переглянути низку виступів українською.

BBC Learning English – відділ ВВС, присвячений вивченню англійської мови. Онлайн-курси поділені на різні рівні підготовки та допоможуть покращити вашу граматику та збільшити словниковий запас. Тут також є розділ з історіями для дітей.

Lingualeo – сервіс для вивчення англійської мови. При реєстрації ви пройдете невеликий тест, щоб визначити ваш рівень володіння мовою. Частина курсів на цьому сервісі є платною.

Щоб вивчати мову, ви також можете переглядати улюблені фільми чи серіали із субтитрами.

Видавництво «Наш формат» відкрило вільний доступ до електронних книг. Щоб безкоштовно прочитати електронну книгу, необхідно обрати її у переліку і під час купівлі ввести промокод HOMEALONE.

Спортом також можна займатися, не виходячи з дому. Головне – не забувати про особливості свого організму і не перевантажуватись. Хороші вправи можна знайти на фітнес-ютуб-каналах, наприклад onlinefitnesstv.

Оплата комуналки

Якщо ви все ще сплачуєте за комунальні послуги через банк чи пошту, то карантин – гарна нагода перейти в онлайн. Більшість банків дозволяють зручно сплатити за компослуги через мобільний додаток чи на сайті, наприклад «Приватбанк», Monobank чи «Райффайзен Банк Аваль». Якщо ваш банк не надає послуг оплати комуналки, ви можете зробити це через системи EasyPay, Portmone чи іPay.

Для того, щоб вперше заплатити за компослуги онлайн, необхідно мати реквізити отримувача коштів – вони вказані на вашій квитанції.

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Якщо у вас все ж виникне необхідність вийти з дому, то не забувайте дотримуватись дистанції з іншими людьми, дезінфікувати руки та одягати маску, якщо почуваєте себе не дуже добре. А якщо захочете почитати правдиву інформацію про пандемію коронавірусу – ми спеціально створили підбірку офіційних ресурсів.