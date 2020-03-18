Маска, черга, онлайн

«Ми не знаємо, що нас чекає – це може тривати і до осені».

Із 17 березня Львів почав життя в умовах посиленого карантину, запровадженого, аби запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Ресторани, непродуктові крамниці, розважальні заклади та великі торгові центри закрилися. Вервечка з п’яти-десяти покупців під дверима продуктової крамниці нині не показник великого попиту, а радше ознака того, що тут турбуються про безпеку.

Чим і як живе Львів під час посиленого карантину – ZAXID.NET розповідає найцікавіше.

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Нині вдень у Львові на вулицях набагато менше людей, ніж звичайного буднього дня. Чимало містян ходять у захисних масках, здебільшого це молодь або літні люди. Дописувачі соцмереж повідомляли навіть про чоловіка у протигазі, який йшов в обідній час вулицею Зеленою, але це вже дивацтво.

У місті на початку тижня тимчасово закрилися всі заклади громадського харчування. У колись велелюдному туристичному центрі, зокрема на площі Ринок, де не завжди були вільні місця в кнайпах та рестораціях, нині панує легка атмосфера запустіння.

Площа Ринок вдень 18 березня (фото ZAXID.NET)

Чотириповерховий Театр пива «Правда» стоїть пусткою (фото ZAXID.NET)

Наприклад, заклади компанії «!FEST», включно з книгарнями «Видавництва Старого Лева» та магазином «Авіація Галичини», гуртом пішли на карантин. Водночас кілька ресторанів групи, зокрема «Реберня», «Криївка», «П'яна Вишня» та інші здійснюють доставку їхніх страв на замовлення.

«Ми зупинились, але як роботодавець – надаємо усі наші ресурси, аби наші працівники могли забезпечувати свої сім'ї та реалізовувати ідеї і проекти, які є актуальними навіть в цей складний період», – розповів ZAXID.NET представник компанії Тарас Маселко.

Також на період карантину зачинилися ресторани іншої великої мережі – «Кумпель-груп». Клієнтам пообіцяли, що страви з «кумпелівського» меню невдовзі з’являться на сервісі онлайн-доставки Raketa та на власному сервісі, які мають запустити згодом.

На карантин пішов також McDonald's. Раніше повідомлялося, що придбати їхні страви можна на «МакДрайв», проте він працює не у всіх ресторанах мережі. На проспекті Шевченка вдень 17 березня замовлення видавали лише кур’єрам служб доставки їжі. Водночас страви закладу можна замовити онлайн.

McDonald's на проспекті Шевченка видавав замовлення лише кур'єрам (фото ZAXID.NET)

Відомо, що кількість працівників в кожному із закладів скоротили до 10 людей, решту перевели у оплачуваний вимушений простій. «Ми, як відповідальний бізнес, зробимо усе можливе, щоб кожен працівник McDonald's був забезпечений фінансовою підтримкою на час карантину. Це означає, що у разі закриття закладу компанія оплачуватиме працівникам простій», – повідомила ZAXID.NET представниця McDonald's Саміра Абдулова, однак відмовилась уточнити приблизну суму виплат.

Загалом чимало львівських закладів харчування, після того як закрили на карантин свої приміщення, перейшли в онлайн. Для багатьох з них це реальний шанс не втратити прибуток, а сервісів з доставки їжі – взагалі зоряний час. Нині біля фаст-фудів юрмляться купи кур’єрів різних служб доставки. Якщо у звичайний будній день вони мали час на перепочинок і балачки, то тепер це просто нереально.

Кур'єри кількох служб з доставки їжі біля фаст-фуду (фото ZAXID.NET)

На час карантину в місті закрилися всі торгово-розважальні центри, непродуктові крамниці, салони краси, спортивні зали, а державні та комунальні установи, також різні сервісні центри перейшли в онлайн або телефонний режим обслуговування.

Мережа спортивних клубів SportLife першою у Львові закрилась на карантин. Більшість інших фітнес-центрів також вирішили припинити обслуговувати клієнтів. Наприклад, мережа фітнес-клубів «Олімп» ще зранку 16 березня повідомляла про роботу у звичному режимі, однак ввечері того ж дня заявила про закриття до 3 квітня – цього дня спливе термін запровадженого урядом карантину. Клієнтам фітнес-центрів, які вирішили закритись на карантин, мають призупинити дію абонементів.

Популярні мовні школи Львова перейшли на дистанційне навчання. Як розповіла ZAXID.NET адміністраторка мовного клубу «Руна», щоб зберегти зайнятість викладачів, усі заняття перевели у онлайн-режим. Схожу політику запровадили і в школі англійської Green Forest. З 16 березня усі заняття школи проводять онлайн – для цього розробили спеціальний алгоритм дій для зручності студентів.

Загалом під час карантину у місті мають працювати продуктові магазини, супермаркети, аптеки, зоомагазини, банки, пошта, автозаправні станції, контори ритуальних послуг, автостанції та ветеринарні клініки. Магазинам з побутовою хімією, згідно з рішенням міської ради Львова, дозволено працювати під час карантину. Не закриватимуться, зокрема, такі мережі як Watsons, Eva, «Космо», Prostor. Натомість магазини косметики та парфумів BROCARD перейшов в онлайн.

Найгарячіша пора нині – в аптек. Люди шукають засоби індивідуального захисту – разові маски та антисептичні спиртовмісні розчини, проте саме цих продуктів бракує. У мережі аптек D.S. одноразові маски продають за ціною 17,5 грн за штуку, хоча ще кілька місяців тому їхня ціна не перевищувала 5 грн. Це одна з небагатьох мереж, де їх наразі ще можна придбати. Маски розкуповують доволі швидко, клієнтів часто скеровують в найближчі аптеки, які мають залишки цього дефіцитного нині виробу.

Водночас зі антисептиками на основі етилового спирту справи гірші. Адже в аптеках бракує як самого спирту, так й спиртовмісних розчинів для обробки рук.

«Розчини для дезінфекції рук до появи ажіотажу через поширення коронавірусу не були притаманним для аптек асортиментом. Ми продавали лише невеликі невеликі флакончики – кишеньковий формат дезінфектора для подорожувальників. Нині на ринку ситуація нестабільна із постачанням цих розчинів. Що нам вдається закупити, те ми одразу реалізовуємо в аптеках. Тому наявність таких розчинів в аптеках вибіркова», – розповіла ZAXID.NET керівниця відділу маркетингу мережі аптек D.S. Любов Дуб.

За її словами, говорити про те, що аптеки нині отримають більший прибуток, ніж зазвичай, некоректно.

Черга в аптеку на вулиці Галицькій (фото ZAXID.NET)

Слід зазначити, що нині у продуктових магазинах та супермаркетах немає такого ажіотажу на крупи та туалетний папір, який був тиждень тому після того, як уряд запровадив обмежувальні заходи по всій країні. Якщо минулого тижня гречку, макарони, сіль та туалетний папір просто змітали з полиць, то нині збудження щодо цих продуктів майже зійшло нанівець.

Полиці з туалетним папером в «Ашані» на вул. Стрийській (фото ZAXID.NET)

Великий бізнес наразі у Львові не планує зупиняти виробництва. Зокрема, завод «Ензим», що виробляє хлібопекарські дріжджі, які є основою для випікання хліба. Компанія стверджує, що на час карантину вони працюватимуть в звичайному режимі, але вживатимуть спеціальних протиепідемічних заходів.

«Ми забезпечуємо дріжджами майже всю Україну, багато хлібозаводів та пекарень – понад 60% українського ринку. Тому зупинитись не можемо. Від нас залежить, чи достатньо буде в магазинах хліба», – повідомила ZAXID.NET менеджерка зі зв’язків з громадськістю «Компанії Ензим» Заріна Акопянц.

Найбільший у Західній Україні продуктовий ринок «Шувар» на Хуторівці працює у звичайному режимі. Так само, як й інші ринки міста, де торгують харчами. А от в торговому центрі «Шувар» на Сихові закрили всі крамниці, окрім аптек та магазинів із побутовою хімією. Усім відвідувачам адміністрація планує на вході до ТЦ безкоштовно роздавати маски та бахіли.

«Для нас це дуже великі кошти, але без цього ми не можемо обійтись. Якщо ми кожен день хочемо близько тисячі масок видавати, то це багато грошей», – розповіла ZAXID.NET директорка ТЦ «Шувар» Ольга Боднар.

Щодо знижок на оренду, то директорка розповіла, що це питання вирішуватимуть з орендарями індивідуально. На час карантину, за її словами, загалом закрилися близько 400 торгових точок.

Карантин торкнувся навіть секс-шопів (фото Сергія Гирича)

Великі компанії, які експортують свою продукцію до ЄС, на карантин також не йдуть. Їхні заводи здебільшого працюють в звичному режимі, на виробництві вживають протиепідемічних заходів. Зокрема, речник компанії Bader Ukraine Андрій Лазорко повідомив ZAXID.NET, що вони прийняли на роботу заробітчан, які наразі не можуть виїхати до Польщі через карантин.

«Наразі всі цехи працюють. Ми розробили протокол дій під час карантину, згідно з рекомендаціями МОЗ. Панічних настроїв серед працівників немає. Навіть заробітчани, які повернулись з Польщі і планували їхати знову, попросилися до нас на роботу. Ми їм не відмовляємо і запрошуємо до себе працювати. Можливо за тиждень їх буде десь дві сотні», – розповів Андрій Лазорко.

Водночас компанія Leoni через пандемію коронавірусу в Європі була змушена відправити працівників кількох відділів у вимушений простій з оплатою 2/3 від заробітної плати.

«Деякі відділи перебувають в вимушеному простої, оскільки наші заводи-клієнти, які розташовані за кордоном, нині закриті та не працюють. Ми виготовляємо кабельні мережі для автомобілів і маємо кількох клієнтів в Європі. Наприклад, той наш підрозділ, який працює із Volkswagen, фактично «впав». Не працює завод компанії, який вмонтовує кабелі в автомобілі цієї марки через карантин, тому нам немає для кого їх нині виготовляти, немає замовлень. Згідно з попередніми даними, робота відділів може відновитися за два тижні, але чіткої інформації немає», – розповіла ZAXID.NET речниця Leoni Марта Батюк.

Наразі українські компанії не розголошують даних про потенційні збитки, оскільки поширення вірусу в світі ще триває і будь-яка оприлюднена нині цифра з часом може змінитися.

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У кол-центрі мережі «Фокстрот» повідомили, що магазини працюють у звичному режимі, попри те, що фіксують зменшення кількості клієнтів. Водночас частина магазинів техніки все ж вирішила перейти в онлайн, наприклад «Ельдорадо» та AppleRoom. Усі товари можна придбати на офіційних сайтах магазинів цих мереж.

А от мережа гіпермаркетів «Епіцентр» наразі не планує закриватись на карантин. «Поки працюємо без змін. У нас є товари першої необхідності і ми не можемо закритись і залишити людей без них», – повідомила прес-служба мережі. Компанія зазначила, що в своїх супермаркетах вони регулюють кількість відвідувачів «згідно з встановленими обмеженнями».

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Раніше міська влада обмежила допустиму дистанцію між покупцями у черзі до трьох метрів, а також порадила власникам закладів скоротити кількість покупців, які одночасно можуть перебувати у торговельних залах. Розрахунок простий – вісім людей на кожні 100 м2. Тому нині часто можна побачити біля аптеки або продуктової крамниці чергу на вулиці. Люди самі відчувають, що слід дотримуватися порад задля власної безпеки,тож намагаються дистанціюватися одне від одного.

Черга до аптеки (фото Віталія Кублікова)

У деяких великих супермаркетах, якщо кількість охочих потрапити всередину перевищує рекомендовану норму, охоронці запускають людей по одному. Такі ж обмеження запровадили на у поштових відділеннях та банках.

Як писав ZAXID.NET, у Львові заборонені будь-які масові заходи (на 10 і більше людей) та не працюють заклади культури, більшість фітнес-центрів та кінотеатрів. Львівська ОДА також ухвалила рішення про обмеження пересування між містами в області.

Посилені умови карантину у Львові передбачають закриття майже всіх закладів і установ, крім продуктових магазинів, супермаркетів, аптек, зоомагазинів і ветлікарень, крамниць побутової хімії, спеціалізованих магазинів з дитячим харчуванням, банків, поштових установ, АЗС, СТО, а також закладів сфери ритуальних послуг.

Мешканцям міста наполегливо радять утриматись від поїздок у громадському транспорті.

Карантин, відповідно до рішень уряду та міської влади, триватиме до 3 квітня. У разі потреби його термін можуть продовжити.