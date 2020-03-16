У Львові ввели режим підвищеної готовності до надзвичайної ситуації

Львівська мерія прийняла рішення про закриття усіх міських закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також місто не прийматиме приміські та міжобласні автобуси під час карантину. Водночас зменшувати кількість одиниць громадського транспорту у Львові поки не планують.

Комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львова під час засідання 16 березня прийняла ряд нових рішень у зв’язку із пандемією коронавірусу Covid-19 та ввела режим підвищеної готовності до надзвичайної ситуації. Зокрема, у Львові мають закрити усі магазини та заклади харчування, окрім продуктових крамниць, аптек за автозаправок. Власникам торгових точок дали час на закриття до ранку 17 березня. Також міська комісія ТЕБ і НС прийняла рішення про закриття саун, лазень та салонів краси.

«Мають закритися всі розважальні комплекси, магазини за коворкінгові зони, за виключенням кол-центрів, перукарні, установи обслуговування, стоматологічного обслуговування, окрім ургентних випадків», – заявив мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу після засідання комісії.

За словами Садового, правоохоронці готові жорстко реагувати на порушення підприємців, які відмовляться закрити свої заклади. Він також заявив, що міська рада не братиме оплату у підприємців, які орендують комунальні приміщення у Львові.

Таким чином, з 17 березня у Львові працюватимуть лише супермаркети, продуктові магазини, аптеки, магазини ритуальних послуг, СТО. Також працюватимуть банки, поштові відділення та храми. При цьому, згідно з рішенням міської ради, відвідування цих закладів у Львові можливо лише у випадку невідкладних ситуацій.

Андрій Садовий наголосив, що усі служби доставки будуть працювати у звичному режимі.

Окрім того, мешканцям міста наполегливо рекомендують утриматись від поїздок у громадському транспорті. Водночас обмежувати кількість одиниць транспорту наразі не планують.

Міська комісія ТЕБ і НС також вирішила доручити департаменту економічного розвитку ЛМР розробити окрему програму підтримки бізнесу та виробництва на час карантину. Також у місті мають негайно припинити стихійну торгівлю на вулицях Львова.

Комісія також звернулась до керівництва церков та релігійних організацій з проханням про організацію проведення богослужінь в режимі онлайн.

Нагадаємо, у Львові уже заборонені будь-які масові заходи та не працюють заклади культури, більшість фітнес-центрів та кінотеатри. Раніше про необхідність закриття ТРЦ і ресторанів, а також про обмеження дозволених груп до 10 людей заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець. Львівська ОДА зранку 16 березня також прийняла рішення про обмеження пересування між містами в області.