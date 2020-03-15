У Львові закриють усі заклади торгівлі, крім аптек, продуктових крамниць і АЗС

Львівська мерія вирішила закрити у місті всі заклади торгівлі, крім аптек, продуктових крамниць та заправок. Про таке рішення ввечері неділі, 15 березня, оголосив мер міста Андрій Садовий.

«З понеділка у Львові закриваємо усі заклади торгівлі, крім продуктових, аптек та заправок. Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято зранку, але готуватись можна вже», – повідомив Андрій Садовий.

У коментарі ZAXID.NET мер міста уточнив, що мова йде про тимчасове припинення діяльності взагалі всіх торгових закладів, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності – у тому числі і ресторанів, кав'ярень і торгово-розважальних центрів.

Відповідне рішення приймують у понеділок, 16 березня, під час засідання міської комісії з питань техногенної безпеки.

Раніше у неділю про необхідність закриття ТРЦ і ресторанів, а також про обмеження дозволених груп до 10 людей заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець.

У вівторок, 17 березня, відбудеться позачергове засідання Львівської міськради, на якому депутати також розглядатимуть посилення заходів з протидії поширенню коронавірусу.