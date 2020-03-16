У Львівській області вирішили обмежити пересування між містами
ЛОДА запроваджує більш суворий карантин на території області
Львівська ОДА прийняла рішення про запровадження більш суворих карантинних заходів. На засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вночі 16 березня вирішили обмежити пересування між містами, заборонити збори людей у групах понад 10 осіб, роботу закладів громадського харчування та торгівельно-розважальних центрів (крім аптек, АЗС та продуктових магазинів).
Зокрема, комісія прийняла низку рішень:
- обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб;
- обмежити доступ клієнтів до контактних центрів надавачів комунальних послуг, центрів надання адміністративних послуг, максимально перевести обслуговування в онлайн-режим;
- обмежити роботу закладів громадського харчування та торгівельно-розважальних центрів (крім аптек, автомобільних заправних станцій та продуктових магазинів);
- обмежити пересування населення на адміністративних територіях, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту.
Як повідомив у коментарі ZAXID.NET керівник департаменту цивільного захисту ЛОДА Ігор Туз, мешканців області закликають без потреби не подорожувати та не їздити між населеними пунктами.
«Йдеться про те, щоб обмежити будь-яке пересування без потреби. Тому що ситуація може бути дуже плачевна, якщо ми не зупинимося. Мешканців закликаємо утриматися від будь-яких непотрібних поїздок, подорожей. Також напрацьовуємо рекомендації для перевізників», – повідомив Ігор Туз.
Посадовець не виключає, що правоохоронці зупинятимуть людей і питатимуть, куди вони рухаються, як це відбувається в Італії.
На нічному засіданні комісії також визначили перелік закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги пацієнтам з ознаками гострих респіраторних захворювань, що впродовж 14 днів перебували в країнах, де зареєстровано циркуляцію вірусу COVID-2019 – госпітальні бази першої та другої лінії та резервні. Відтак, розташування хворих осіб визначатимуть за мірою заповнення закладів охорони здоров’я.
Визначена госпітальна база І-лінія – КНП ЛОР «Львівська обласна інфекцiйна клінічна лiкарня».
Визначена госпітальна база ІІ-лінія:
- КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь інвалідів війн та репресованих ім. Ю.Липи»
- КНП «8-ма міська клінічна лікарня м.Львова»
Резервні госпітальні бази (міжрайонні підрозділи):
- КНП «Кам`янка-Бузька центральна районна лікарня»
- КНП «Стебницька міська лікарня Дрогобицької міської ради»
- КНП «Стрийська центральна міська лікарня»
- КНП Яворівської районної ради Львівської області «Яворівська центральна районна лікарня»
- КНП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня»
- КНП «Рудківська лікарня Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області»
- КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр».
База для обсервації – КЗ ЛОР «Львівський обласний протитуберкульозний санаторій» (КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр»).
Як вже повідомлялося, у Львові закриють всі заклади торгівлі, крім аптек, продуктових крамниць та заправок. Про таке рішення ввечері неділі, 15 березня, оголосив мер міста Андрій Садовий. Схоже рішення прийняли і в Одесі.