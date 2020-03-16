У Львівській області вирішили обмежити пересування між містами

Обласна комісія ТЕБ і НС посилила карантин та розширила перелік лікарень, які прийматимуть хворих

Львівська ОДА прийняла рішення про запровадження більш суворих карантинних заходів. На засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вночі 16 березня вирішили обмежити пересування між містами, заборонити збори людей у групах понад 10 осіб, роботу закладів громадського харчування та торгівельно-розважальних центрів (крім аптек, АЗС та продуктових магазинів).

Зокрема, комісія прийняла низку рішень:

обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб;

обмежити доступ клієнтів до контактних центрів надавачів комунальних послуг, центрів надання адміністративних послуг, максимально перевести обслуговування в онлайн-режим;

обмежити роботу закладів громадського харчування та торгівельно-розважальних центрів (крім аптек, автомобільних заправних станцій та продуктових магазинів);

обмежити пересування населення на адміністративних територіях, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту.

Як повідомив у коментарі ZAXID.NET керівник департаменту цивільного захисту ЛОДА Ігор Туз, мешканців області закликають без потреби не подорожувати та не їздити між населеними пунктами.

«Йдеться про те, щоб обмежити будь-яке пересування без потреби. Тому що ситуація може бути дуже плачевна, якщо ми не зупинимося. Мешканців закликаємо утриматися від будь-яких непотрібних поїздок, подорожей. Також напрацьовуємо рекомендації для перевізників», – повідомив Ігор Туз.

Посадовець не виключає, що правоохоронці зупинятимуть людей і питатимуть, куди вони рухаються, як це відбувається в Італії.

На нічному засіданні комісії також визначили перелік закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги пацієнтам з ознаками гострих респіраторних захворювань, що впродовж 14 днів перебували в країнах, де зареєстровано циркуляцію вірусу COVID-2019 – госпітальні бази першої та другої лінії та резервні. Відтак, розташування хворих осіб визначатимуть за мірою заповнення закладів охорони здоров’я.

Визначена госпітальна база І-лінія – КНП ЛОР «Львівська обласна інфекцiйна клінічна лiкарня».

Визначена госпітальна база ІІ-лінія:

КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь інвалідів війн та репресованих ім. Ю.Липи»

КНП «8-ма міська клінічна лікарня м.Львова»

Резервні госпітальні бази (міжрайонні підрозділи):

КНП «Кам`янка-Бузька центральна районна лікарня»

КНП «Стебницька міська лікарня Дрогобицької міської ради»

КНП «Стрийська центральна міська лікарня»

КНП Яворівської районної ради Львівської області «Яворівська центральна районна лікарня»

КНП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня»

КНП «Рудківська лікарня Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області»

КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр».

База для обсервації – КЗ ЛОР «Львівський обласний протитуберкульозний санаторій» (КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр»).

Як вже повідомлялося, у Львові закриють всі заклади торгівлі, крім аптек, продуктових крамниць та заправок. Про таке рішення ввечері неділі, 15 березня, оголосив мер міста Андрій Садовий. Схоже рішення прийняли і в Одесі.