Чому зараз треба особливо берегти літніх людей. Відповідь в одній картинці

Результати перебігу хвороби майже 45 тис. інфікованих Covid-19 показують, що смертність має пряму залежність від віку пацієнтів: що старшим є інфікований, то більш ймовірним є летальне завершення хвороби. Серед людей віком до 50 років, які заразилися на коронавірус, летальні випадки були менш ніж у 0,5% пацієнтів. Серед 70-79-річних інфікованих цей показник є близьким до 10%, а серед ще старших – 18%. Ці китайські дані підтверджують також італійські медики, які виявили, що середній вік перших 105 загиблих від коронавірусу в Італії становив 81 рік. Італійці також з'ясували, що середній вік інфікованих на 20 років менший, ніж у померлих. Тобто хворіють люди різного віку, але ризик смерті значно вищий саме у літніх.