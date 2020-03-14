Суспільство
Чи готові ви до соціальної самоізоляції на період карантину?
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Фактично єдиним дієвим заходом для мінімізації наслідків поширення коронавірусу Covid-19 є соціальна самоізоляція. Мова йде про скорочення до мінімуму особистих контактів з іншими людьми до завершення карантину. Чи готові ви до цього?
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