У Львові припинять роботу нічні клуби, дискотеки і стрип-клуби
Суспільство — Назарій Тузяк, сьогодні, 11:5915450
Практично уся розважальна індустрія міста припинить роботу на період оголошеного до 3 квітня карантину для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19. Заступник мера Львова Андрій Москаленко повідомив 14 березня про припинення роботи нічних клубів, дискотек і стрип-клубів.
Напередодні львівська мерія оголосила про припинення роботи усіх кінотеатрів, театрів, спортзалів, басейнів, концертних залів та інших місць масового проведення дозвілля.
Заборона поки не стосується торгових галерей, супермаркетів, ресторанів, церков, але усі ці заклади мають бути обладнані місцями дезинфекції.
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