У Львові припинять роботу нічні клуби, дискотеки і стрип-клуби

«Ми не знаємо, що нас чекає – це може тривати і до осені».

Практично уся розважальна індустрія міста припинить роботу на період оголошеного до 3 квітня карантину для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19. Заступник мера Львова Андрій Москаленко повідомив 14 березня про припинення роботи нічних клубів, дискотек і стрип-клубів.

Напередодні львівська мерія оголосила про припинення роботи усіх кінотеатрів, театрів, спортзалів, басейнів, концертних залів та інших місць масового проведення дозвілля.

Заборона поки не стосується торгових галерей, супермаркетів, ресторанів, церков, але усі ці заклади мають бути обладнані місцями дезинфекції.