«Ми не знаємо, що нас чекає – це може тривати і до осені»

Від сьогодні у Львові запроваджено загальний карантин для запобігання поширенню китайського коронавірусу. Наразі – на найближчі три тижні. Припинено навчання у всіх навчальних закладах міста, заборонено проведення будь-яких масових заходів за участі понад 200 людей. Як Львів має намір протистояти коронавірусу – поговоримо з мером Андрієм Садовим. Доброго вечора, пане Андрію.

Дай Боже вам здоров’я. Доброго дня.

Отже, розкажіть про основні рішення, які ухвалила міська комісія з техногенної безпеки.

Ви знаєте, я чомусь думав, що всі чіткі рішення ми отримуємо від уряду. Але вони дали рекомендації. Тому ми вже аналізуємо досвід світу і, маючи штаб, який засідає кожного дня, приймаємо оперативні рішення. Наприклад, стосовно навчання: ми закрили школи, садочки, але от четвер-п’ятниця ми дали дітям можливість приходити, тому що батьки не зможуть так оперативно перелаштувати своє життя.

І я сьогодні, користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх працедавців: зверніть увагу на своїх працівників, які мають малих дітей, дайте їм можливість побути вдома. Якщо будуть виникати ситуації, що таких можливостей немає, – ми, можливо, будемо шукати якісь додаткові кошти, щоби оплатити тим батькам можливість не працювати і мати якісь кошти. Це може бути дешевше, ніж тримати окремо садочок, тому що будь-яке скупчення людей – воно все-таки може бути певною загрозою.

Це коштом міста?

Ви знаєте, ми на штабі прийняли наступне рішення: от є готелі – вони сьогодні в зоні дуже складній, тому що кількість туристів зменшується. Але туристичний збір, який поступає в бюджет міста, ми плануємо повертати в готелі. Розумієте, якщо бізнес весь ляже – то люди просто не будуть мати роботу. Тому важливо, з однієї сторони, забезпечити безпеку. З іншої сторони – щоби Львів мав можливість нормально жити, тому що ми не знаємо, скільки це буде тривати.

Коли ви кажете про молодих батьків, щоби могли сидіти з дітьми… Ну, напевно, не всі роботодавці будуть їм платити за те, що вони будуть вдома сидіти.

Дивіться, якщо не зможуть це оплатити, то нам, можливо, дешевше буде знайти кошти з місцевого бюджету, ніж утримувати, наприклад, садочок і там забезпечувати безпеку. Це буде складно, тому що діти дуже легко можуть захворіти. Звичайно, що в них хвороба, можливо, перетікає спокійніше, але вони і передають це. Тому простіше, щоб діти були дома з батьками оці три тижні. Тим більше, можна почитати багато цікавих книжок.

А чому отак все зосереджено власне на дітях, студентах? Велике скупчення людей – це не лише школа чи університет.

Ні, ми говоримо про відміну всіх фестивалів, ми говоримо про відміну всіх концертів, масових заходів. Зрозумійте, що Львів – це місто конференцій, форумів. І сотні…

Нічних клубів, дискотек…

Це, само собою, все припиняється.

А оця цифра – не більш ніж 200 людей… Я так розумію, це йдеться тільки про закриті приміщення? Звідки вона?

Це умовна річ – це рекомендація уряду. Я вже навіть бачу, як деякі театри говорять: «Ми продамо 150 квитків». Ну, хлопці-дівчата, давайте ми зробимо паузу на ці три тижні, щоби не було біди. І якщо ви почитаєте відповідні рішення, які прийняв польський уряд, – то вони набагато жорсткіші, ніж те, що рекомендує сьогодні Україна. Тому що ми не до кінця знаємо, що нас чекає. Тобто ми маємо бути готові, що цей процес може тривати і до осені. Тому місто має жити, всі служби мають функціонувати в нормальному режимі, має бути забезпечена безпека. Це – наша пряма відповідальність.

Тому штаб працює кожного дня. От ми сьогодні мали штаб – значить змоніторили ситуацію по місті. Є вказівки, які ми даємо нашим комунальним установам – а є приватні стоматологічні кабінети, а є приватні різні клініки, поліклініки.

Ну, там не так багато людей.

Знаєте, ми зараз даємо рекомендації для всіх. Потім ми порахували, що нам для міста Львова додатково потрібно орієнтовно сто апаратів штучної вентиляції легенів.

Це додатково потрібно – чи взагалі?

Ми думаємо, що так.

А скільки їх є взагалі?

Ну, сто штук сьогодні є на Львів. Але ж вони також задіяні.

Я розумію. Це буде 150 людей – і медикам доведеться вибирати, кого підключити, а кому відмовити...

Розумієте, ми хочемо докупити 100 додатково і будемо просити бізнес долучатися до цієї акції. Але є й інша проблема – їх нема. От ми сьогодні по Україні збираємо, стягуємо; декілька вже знайшли, і на комісії будемо приймати рішення про виділення додаткових коштів – 40 мільйонів, перша опція. І додаткові маски будемо купляти, додаткове різне обладнання, всього багато потрібно. Бо те, що в нас навіть є на складах, ми зараз перевіряємо – і бачимо, що треба підсилення давати. Тому що ми не маємо зараз надії, що держава організує ці процеси централізовано – ми покладаємося на власні сили.

Ви коли згадали про готелі, що їм місто буде повертати частково податок, цей туристичний збір, але так само згадали про кінотеатри. Вони теж будуть тотальні збитки мати, якщо послухаються вас і таки закриються.

Я думаю, що їм це треба робити однозначно, тому що це закриті приміщення.

А ресторани?

Ну, в Італії закрили і ресторани, і бари, і кафе. Розумієте, питання чистоти всередині, питання дезінфекції, провітрювання. Тобто має бути циркуляція свіжого повітря – оце повітря з кондиціонера не дає свого ефекту. Тому, наприклад, в багатьох містах світу (і ми рекомендуємо, в тому самому числі) заборонити всі сушки для рук після миття рук.

А чому?

А тому, що це рознощик інфекції. Краще мати паперові серветки і користуватися ними.

Яким чином вони переносять інфекцію? Що, здуваються мікроби?

Ну, такі рекомендації організації світової. І ми бачимо, як в багатьох містах вони це вже зробили в світі. Тому, знаєте, береженого Бог береже. Краще це зробити і мати спокій, ніж потім переживати.

У тій же Італії, справді, частину ресторанів позакривали. Але там поліція просто перевіряє і штрафує, карає. Яким чином це буде в нас відбуватися? От взаємодія міста з поліцією в таких випадках?

Розумієте, ми говоримо про децентралізацію, але насправді місто не має жодної сили для наведення порядку. Поліція – це своя вертикаль, вони місту не підпорядковані. Всі інші силовики – так само. Тому ми можемо хіба що робити рейди і давати цю інформацію публічно, скеровувати правоохоронні органи і просити їх на це реагувати, тому що в багатьох країнах прийняли жорсткі закони, аж до тюрми, якщо люди порушують режим карантину. Тому що мова йде про безпеку.

У нас радник МВС теж заявляв сьогодні, що в Кримінальному кодексі передбачене покарання за порушення карантину.

Ну так – тільки чи є випадки, коли когось покарали?

Поки що немає, але, наскільки я розумію, випадків порушення наразі не зафіксовано.

Тоді бачите, ми відповідний вісник випустили. Тут є дуже багато інформації, яка стосується карантину. Такі буклети всякі ми роздаємо, по будинках розвішуємо інформацію. Це накладом 100, 200, 300, 400 тисяч, щоб ви розуміли.

Це по всіх скриньках міських?

Це ми через пошту роздаємо, це ми даємо на будинки для розвішування. Але, наприклад, дуже багато ОСББ це ігнорують. Ті будинки, які обслуговують наші управляючі компанії, – окей.

Знаєте, йде така притирка, тому що багато людей до цього відносяться «та, то щось таке – мине». Ну, друзі мої, подивіться, що в світі робиться. Америка закрила сполучення з Європою. Тобто ми повинні готуватися до найнепростіших часів – і тоді ми мінімізуємо будь-які негативні наслідки. Краще не захворіти і не заразитися, ніж потім мати складний процес лікування.

Ну так, але якщо готуватися до найгіршого, то чому не беруться приклади країн, які реально потерпають? Та ж Італія – там в принципі заборонено пересуватися між містами, не бажано особливо на вулицю виходити, в супермаркети по одному запускають. І особливо вони дотримуються того, щоби не менше метра один від одного бути. В нас цих заборон поки що немає. От навіть ваш штаб – скільки у вашому штабі людей?

У міському? 12 людей.

От, це осередок.

Ні, це проводиться в приміщенні, де є провітрювання, де є постійне миття – тому з точки зору безпеки тут все окей. Ну, слухайте, я як міський голова мушу працювати, заступники мусять працювати. Це ви можете піти на лікарняний – я не можу піти, я мушу працювати.

Ну, ви насправді теж можете піти, але питання в тому, як місто буде функціонувати. От чиновники можуть дистанційно працювати? Ви можете ці наради проводити, якось керувати містом?

Ми використовуємо сьогодні, дуже багато народ я проводив власне через Skype, через телефонний зв’язок. Тобто ми мінімізуємо особисті контакти. Особисті контакти там, де це по-іншому неможливо, коли треба прийняти оперативне рішення. Тому що в нас законодавством не передбачено проведення штабу чи комісії по надзвичайних ситуаціях дистанційно. Це вже деякі депутати говорять: «Давайте ми будемо сесію міської ради проводити через електронні засоби зв’язку». Ну, це корупція тоді буде.

Але, з іншого боку, є надзвичайна ситуація, яка не передбачена законодавством.

На сьогоднішній день жодного хворого, слава Богу, у Львові не виявлено. Ті ж самі тести: ми їх мали отримати два тижні тому – ми їх не отримали. Слава Богу, що у міські лікарні швидкої допомоги ми завтра вже їх будемо мати для власного користування, тому що там також приходять пацієнти хворі, щоб ми хоча б могли робити діагностику якісну. Бо якщо є підозра, і вона підтверджується, людина тоді буде розміщена в спеціальному боксі в лікарні, і потім має бути переведена в інфекційну лікарню, яка єдина має право лікувати людей, хворих на коронавірус.

Однією з ключових ознак є те, що людина була за кордоном у тих країнах, де є спалах (у тій же Італії), повернулася до Львова і має температуру. От якийсь облік цих людей, які повертаються з-за кордону, є? Він можливий взагалі?

Статистику має прикордонна служба. І моя рекомендація для таких людей – побудьте дома два тижні. От ви вернулися з Італії – побудьте дома два тижні. Не ходіть на вулицю, тому що ви самі не знаєте, чи ви хворі, чи ні. Не показуйте свій героїзм, тому що ви можете бути тим, хто заразить велику кількість людей.

Розумієте, ми маємо бути відповідальними перед своїм здоров’ям, тому що нічого ціннішого в нас з вами немає, перед здоров’ям своїх близьких, рідних, друзів, колег – всіх, кого це стосується. Звичайно, що є режим, коли вже є багато випадків. Є той режим, поки львів’яни ще дивляться це так спокійніше – а може, ще воно мине, може, воно обійде.

Ну, дав би Бог. Але ми працюємо в посиленому режимі, тому що рішення, які ми сьогодні приймаємо – вони є насправді ургентні. І ми робимо все, щоби людей менше захворіло. А ті, які, не дай Боже, будуть мати таку проблему, мали якісне медичне забезпечення. Тому що ви ж розумієте, є лікарня обласна, але ми також маємо резерв і в нашій міській медицині, якщо це буде потрібно. Дай Бог, щоби це не було потрібно.

Один з таких осередків, які можуть бути, – це громадський транспорт. Він буде ходити, все нормально?

Наразі так.

Є якийсь сценарій, за яким не буде ходити громадський транспорт?

Такий сценарій наразі ми не розглядаємо. Є сценарії в багатьох європейських містах, де дозволяють, щоби їхали тільки сидячі. Ну, в нас поки що такого немає. В нас жорстка дезінфекція, провітрювання самого салону – єдине, що ми можемо зробити. Бо відключимо можливість громадського транспорту – буде більше біди. Хоча, знаєте, різні рішення можуть бути.

Для мене важливо, щоби транспорт ходив, щоби вода (холодна, гаряча), тепло, щоби всі системи міста працювали. Ну ви ж бачите, навіть ремонтні роботи: все, що ми анонсували, воно все триває.

Ну, це на свіжому повітрі.

Ну, знаєте, також в мене вже починає голова тріщати, тому що це все вартує грошей. Тому що ці 40 мільйонів, які ми зараз додатково виділяємо з резервного фонду, – їх треба мати. І я розумію, що це треба буде ще 40, можливо, виділяти, і ще більше виділяти. Треба буде десь ті кошти забирати, щось треба буде урізувати. Але коли мова йде про здоров’я львів’ян – гроші на другому місці, безпека на першому.

Найбільш вразлива категорія – це літні люди. Власне серед дуже літніх людей висока смертність. Ви говорили, що буде доставка ліків та продуктів додому людям похилого віку.

Є багато людей, які в нас знаходяться на обслуговуванні, в наших службах соціального захисту, яким ми допомагаємо. Це люди з інвалідністю, це літні люди, які не мають догляду.

Ну, але я би хотів, слухайте, щоби діти пам’ятали про своїх батьків, які дома, можливо, самі – передзвонили, прийшли. Тому що ми не можемо обслужити всіх. Ми обслуговуємо тих, хто є дійсно в потребі, хто лишився сам на старості років. В нас вони всі є інвентаризовані, знаємо всі проблеми.

Але якраз італійці кажуть уникати візитів до своїх старших родичів.

Дивіться, якщо ти відчуваєш, що маєш проблеми зі здоров’ям – однозначно. Але людина має мати що їсти, має мати що пити і має мати ліки. Тому давайте будемо тут людьми. Я, до речі, приємно вражений, що Блаженніший Глава УГКЦ дав чіткий меседж, що він з розумінням віднесеться, якщо люди приходять у храм і не прикладаються до ікони, і люди можуть на богослужіння не прийти, а через інтернет, наприклад, брати участь в цьому.

Я, власне, теж хотів це запитати. Львів – релігійне місто. Греко-католики сказали, що можна не приходити на службу Божу. А інші конфесії?

Ми мали минулого тижня розмову з представниками всіх конфесій. Ми дали їм дуже багато роздаткового матеріалу. Вони сьогодні починають закуповувати станції гігієни рук для храмів – це також важливо. Робота надзвичайно є великою, складною, нетиповою.

Але ще раз наголошую – ми не знаємо, що нас чекає. Краще зробити більше і наперед, ніж потім мати якусь біду. Це не просто, чесно вам скажу, але мені приємно, що дослухаються до фахових рекомендацій.

Ви хочете сказати, що церковники теж до кінця не усвідомлюють небезпеки цього коронавірусу?

Ну, ці владики, які добре вчилися і знають історію, що було з холерою, що було з іншими…

Це не зовсім холера – давайте не будемо лякати.

Те, що було колись, хто знає історію – ті добре усвідомлюють. А ті, що погано вчилися, ті можуть зневажати.

Але для церкви це теж складно – зовсім відмовитися проводити служби Божі, закрити церкви на якийсь час...

Ніхто не говорить наразі закривати. Говорить просто дотримуватися всіх заходів гігієни, так само прибирання, так само провітрювання. Якщо є старші люди, можна причастя додому принести – чому ні?

Ви сказали про воду – це важливо, про транспорт. А банальне постачання продуктів у місто? Зараз, скажімо, уряд має намір перекрити деякі автомобільні переходи. В нас дуже багато польських продуктів у магазинах, як з цим бути?

Я говорив сьогодні з керівником ринку «Шувар» – вони є головними постачальниками на ринок міста Львова. Левова доля продукції – це продукція українського виробництва. Я не дивлюся, що ми дома їмо.

Я не маю на увазі овочі-фрукти.

Сир, наприклад. Я люблю сир «Добродар» – прекрасний, я його ні на що не проміняю.

Тобто ви рекомендуєте перейти на українські продукти, так?

Вони, слухайте, кращі і дешевші. Нащо купляти дороге?

Не вважаєте, що закриття пунктів пропуску якось вплине на життя?

Я розумію, що вплине, але не критично. Тому що коли мова йде про безпеку, потрібні певні обмеження. Ніяких гучних забав, ніякого алкоголю. От я в себе в родині проповідую простий приклад – коли вранці натще берете зубчик часничку, дрібненько порізали і, не жуючи, запили як таблетку водою. І воно дає дуже якісний ефект на цілий день. Запаху, до речі, немає. Коли ви жуєте, є запах. Натще. Головне – не захворіти. Більше пити гарячого, особливо чай з малиною, з калиною, тому що будь-які інфекції бояться температури.

Добре, але люди можуть просто панікувати: от ніде не був – просто температура, нежить, звичайний нежить.

То побудьте вдома, подивіться. Якщо є температура – викличте лікаря. Всі отримали команду.

Якщо критична температура?

Всі поліклініки, лікарі отримали чітку команду: якщо телефонує хворий до сімейного лікаря чи на 103, і є температура вище 38 градусів – не треба йти в поліклініку: до вас прийде сімейний лікар, вас огляне і прийме рішення стосовно наступного лікування. Не треба проявляти героїзм і йти в поліклініку. Не потрібно, краще побудьте дома.

Зрозуміло, дякую. Нагадаю, що сьогодні у студії ZAXID.NET LIVE був мер Львова Андрій Садовий і ми говорили про запровадження карантину в місті. Мене звати Олег Онисько, побачимось.