Львівська мерія скасувала орендну плату для бізнесу на час карантину

Рішення про скасування орендної плати прийняли на засіданні міської комісії ТЕБ і НС

Заклади та магазини Львова, які працюють у комунальних приміщеннях міста, будуть звільнені від сплати оренди на час карантину. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За словами Садового, львівська мерія прийняла рішення, щоб пом’якшити удар по малому і середньому бізнесу у зв‘язку з тимчасовим закриттям магазинів та закладів харчування.

Зокрема, бізнес, який розташований у приміщеннях комунальної власності і не працює у зв’язку із карантином, отримає пільгу з оплати оренди у вигляді тимчасового скасування орендної плати.

Також мер Львова закликав власників комерційних приміщень також зменшити орендну плату орендарям, які тимчасово не працюють.

«Завтра на сесії буде доручення виконавчим органам підготувати програму підтримки бізнесу. Від завтра запроваджуємо новий канал комунікації з бізнесом. Прийматимемо пропозиції та консультуватимемо на окремому каналі Гарячої лінії міста -1580», – написав Садовий у Facebook.

Нагадаємо, міська комісія ТЕБ і НС під час засідання 16 березня прийняла рішення про закриття усіх закладів харчування та майже всіх магазинів через загрозу коронавірусу Covid-19. З 17 березня у Львові працюватимуть лише продуктові магазини, супермаркети, аптеки, АЗС, автосервіси, зоомагазини, ритуальні послуги та магазиин побутової хімії