Автомобілі-гучномовці на львівських вулицях. Виглядає трохи моторошно

Від середи, 18 березня, вулицями Львова їздитимуть машини з гучномовцями, які проситимуть старших людей не виходити із дому. Про запуск таких автомобілів у середу, 18 березня, повідомив мер Львова Андрій Садовий. «Від сьогодні такі інформаційні машини їздитимуть по всіх районах Львова. Дуже важливо, щоб старші люди залишались вдома. Подбайте про ваших батьків та бабусь/дідусів!» – написав мер Льова. У прес-службі мерії уточнили, що всього по місту буде їздити шість таких автомобілів. Зазначимо, хоч на коронавірус хворіють люди різного віку, найнебезпечнішим він є саме для старших осіб.