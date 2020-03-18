Автомобілі-гучномовці на львівських вулицях. Виглядає трохи моторошно

СуспільствоНазарій Тузяк, сьогодні, 14:5978970

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Від середи, 18 березня, вулицями Львова їздитимуть машини з гучномовцями, які проситимуть старших людей не виходити із дому. Про запуск таких автомобілів у середу, 18 березня, повідомив мер Львова Андрій Садовий. «Від сьогодні такі інформаційні машини їздитимуть по всіх районах Львова. Дуже важливо, щоб старші люди залишались вдома. Подбайте про ваших батьків та бабусь/дідусів!» – написав мер Льова. У прес-службі мерії уточнили, що всього по місту буде їздити шість таких автомобілів. Зазначимо, хоч на коронавірус хворіють люди різного віку, найнебезпечнішим він є саме для старших осіб.

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