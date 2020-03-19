Львівські поліклініки перейшли на особливий режим роботи

Планове обстеження і лікування у поліклініках відміняється до 3 квітня через поширення коронавірусу

Через пандемію коронавірусу Covid-19 львівські поліклініки, як і стаціонари, змінили режим роботи. Вони будуть приймати лише пацієнтів у невідкладних станах, повідомив ZAXID.NET начальник міського управління охорони здоров’я Львівської міськради Володимир Зуб.

За його словами, лікарі львівських поліклінік на карантин не ідуть, але змінили режим роботи. Усі планові обстеження, лікування відміняються щонайменше до 3 квітня. Лікарі і поліклінік, і стаціонарів Львова будуть приймати пацієнтів лише з невідкладними станами. Уся ургентна допомога хворим буде надаватися у повному обсязі.

«Ми запровадили такі обмеження, щоб зменшити міграцію населення і не допустити поширення коронавірусу, щоб люди менше контактували один з одним», – каже Володимир Зуб.

Тож якщо пацієнти захочуть прийти у поліклініку поміряти тиск, на масаж, фізпроцедури тощо, їх не приймуть. Вони мусять зачекати. Коли хтось захоче саме зараз поміняти пломбу в зубі, то також змушений буде відкласти візит до стоматолога на пізніше. А ось людину з гострим болем стоматолог прийме.

«Якщо у людини, для прикладу, болить живіт і вона не знає з чим це пов'язано, вона іде у поліклініку, їй зроблять УЗД, обстежать і з'ясують причину», – каже Володимир Зуб.

Головний медик Львова запевняє, що ніхто без медичної допомоги не залишиться. І радить тримати телефонний контакт з сімейним лікарем. Він завжди порадить, що робити у тих чи інших випадках, куди звертатися.

Якщо у когось з львів’ян підвищилася температура, є інші ознаки респіраторного захворювання, не треба нікуди самому їхати. Володимир Зуб радить телефоном зв’язатися з сімейним лікарем, розказати все йому. Він оцінить ситуацію і порадить, що робити далі.