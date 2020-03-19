До Львова надійшли перші результати аналізів на коронавірус

У Львівський обласний лабораторний центр надійшли результати лабораторних досліджень з Києва - хворих на коронавірус нема

З Києва, з лабораторного Центру громадського здоров’я на Львівщину прийшли перші результати досліджень аналізів людей з підозрою на коронавірус, що зараз перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні. Наразі відомі результати трьох досліджень з 19. Вони негативні, тобто, у цих трьох пацієнтів немає коронавірусу, повідомив ZAXID.NET директор Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Роман Павлів.

За словами Романа Павліва, у понеділок, 16 березня до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я у Київ відіслали 19 зразків біологічного матеріалу, який відібрали у пацієнтів з підозрою на коронавірус. Усі вони повернулися з-за кордону з країн, де зафіксовано це захворювання.

За його словами, з 19 досліджень наразі відомо результати трьох пацієнтів – вони не хворі на коронавірус. У них – ГРВІ. До кінця дня четверга мають надійти і результати інших досліджень.

У середу, 18 березня, в лабораторію до Києва надіслали ще 16 аналізів на дослідження, але результати по них будуть трохи пізніще.

Нагадаємо, раніше у чотирьох пацієнтів, яких госпіталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні з підозрою на коронавірус, діагноз також не підтвердився. У них виявили грип.

P.S. 20 березня до Львова надійшли ще 11 результатів досліджень, усі вони від'ємні, тобто пацієнти хворі не на коронавірус. Загалом з 19 досліджень. які відправили до Києва у понеділок, 16 березня, 14 від'ємні. Ще п'ять досліджень з 19 відпрвлених мають надійти сьогодні, 20 березня. Інші вже будуть наступно тижня.