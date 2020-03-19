Львівська поліція почала штрафувати перевізників за порушення умов карантину

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19 березня львівські патрульні провели перший рейд для перевірки дотримання обмежень, встановлених для перевізників на час карантину. На порушників склали 5 протоколів.

У прес-службі патрульної поліції пояснюють, що здебільшого водіїв попереджують, проводять профілактичні розмови. Карають лише злісних порушників.

«Так сталося на вулиці Сяйво, де водій маршрутного транспортного засобу замість дозволених 10 пасажирів перевозив 24. Патрульні склали на нього протокол за ст.44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП», — розповіли у прес-службі.

Станом на 13:00 патрульні склали у Львові 5 протоколів, їх скеровуватимуть на розгляд суду.

Як пояснили ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Львова, такі рейди будуть проводити щоденно до завершення карантину.

Нагадаємо, 18 березня міська комісія ТЕС і НС встановила обмеження не впускати у громадський транспорт Львова більше 10 людей. У великих автобусах, трамваях, тролейбусах допускається до 20 пасажирів.

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 17 березня ухвалила проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби. Парламент доповнив Кодекс про адміністративні правопорушення положенням, яке передбачає відповідальність за порушення правил карантину та санітарно-гігієнічних норм. За такі дії для громадян передбачили штраф від 17 тис. до 34 тис. гривень, а для посадових осіб - від 34 тис. до 170 тис. гривень.