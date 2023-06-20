Масштабний підпільний завод діяв у Стрийському районі

Поліцейські оголосили підозру п’ятьом організаторам підпільного виробництва дизпалива та бензину в промислових масштабах, яке у квітні цього року викрили у Стрийському районі на Львівщині. Майно нафтопереробного комплексу та вилучені нафтопродукти арештували.

Як розповіли у вівторок, 20 червня, у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, організували нелегальний бізнес керівники комерційних структур та залучили осіб, обізнаних із технологічними процесами переробки нафти.

«На потужностях нафтопереробного комплексу в Стрийському районі ділки налагодили повний цикл виробництва дизельного пального та бензину. На заводі позмінно працювало по два технологи, а виробничі можливості дозволяли отримувати до 5 тонн нафтопродуктів на день», – повідомили в поліції.

П'ятьому учасникам групи повідомили про підозру (фото ДСР)

Далі готову продукцію учасники злочинної групи реалізовували через мережу підконтрольних АЗС за цінами, значно нижчими за ринкові, та без жодних дозволів.

П’ятьом організаторам підпільного виробництва, серед яких – керівники комерційних структур та технологи виробництва повідомили про підозру за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч. 3 ст. 28, ч. 1 та 2 ст. 204 ККУ).

Накладено арешт на майно нафтопереробного комплексу, а також вилучені нафтопродукти вартістю 2,5 млн грн. Невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи. Також вирішується питання про передачу вилученого обладнання в управління АРМА.

Про викриття підпільного нафтопереробного заводу поліція повідомила на початку травня, однак не розголошувала подробиць щодо його організаторів.