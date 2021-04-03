Київська поліція повідомила, що викрила діяльність фінансової піраміди Just2Trade, яку заснував росіянин. За інформацією правоохоронців, шестеро учасників угруповання створили сайт і під приводом купівлі цінних паперів ошукували громадян.

«Організатором злочинної схеми виявився громадянин Російської Федерації, який мав спільників на території України. Керівник, бухгалтер та менеджери, відповідно до розподілених ролей, залучали громадян інвестувати гроші в цінні папери шляхом створення “персональних кабінетів” на їхніх веб-сайтах та обіцяли постійне зростання акцій і збільшення прибутку. До складу злочинної групи входило шестеро осіб віком від 25-ти до 45-ти років», – повідомила поліція в суботу, 3 квітня.

Правоохоронці наголосили, що компанія діяла в Україні без жодних дозволів та ліцензій.

На момент виходу прес-релізу поліції, учасникам схеми підозру ще не оголосили. Однак їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб.

Також правоохоронці просять зголоситися постраждалих від цієї фінансової схеми. Для цього достатньо зателефонувати на 102.

На своєму сайті компанія повідомляє, що вона зареєстрована на Кіпрі.