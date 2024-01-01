31 грудня в енергосистемі України був надлишок електроенергії

Через профіцит в енергосистемі 31 грудня 2023 року Польща надавала Україні аварійну допомогу, купуючи надлишок електроенергії. Про це повідомило НЕК «Укренерго».

«Вчора, у святковий вихідний день, в енергосистемі був профіцит електроенергії. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням й операційної безпеки енергосистеми, у відповідь на запит «Укренерго», польський оператор енергосистеми PSE з 11:00 до 13:00 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 600 МВт-год.», – йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» також повідомили, що в останній день 2023 року добовий вечірній максимум споживання був на 3,6% нижчим, ніж у попередній святковий вихідний 24 грудня.

31 грудня вдень знову була обстріляна теплова електростанція у східному регіоні, є пошкодження. Попри це електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення потреб усіх споживачів.

Експорту електроенергії 1 січня немає. Імпорт запланований упродовж всієї доби зі Словаччини, Румунії та Молдови загальним обсягом 3961 МВт-год.