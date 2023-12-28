Через війну тарифи залишаться незмінними до кінця квітня

За поданням міністерства енергетики Кабінет міністрів України 27 грудня ухвалив постанову про продовження дії положення щодо покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії до 30 квітня 2024 року. До того часу ціна на електроенергію для побутових споживачів залишиться незмінною.

Як розповіли в Міненерго, рішення ухвалили з метою забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів через складну економічну ситуацію внаслідок повномасштабної військової агресії Російської Федерації.

«Об’єкти енергетичної інфраструктури залишаються під прицілом росіян і потребують інвестицій для відновлення і ремонтів. Та попри це держава залишається соціально відповідальною і гарантує своїм громадянам стабільність цін на електропостачання. Тому вартість електроенергії на рівні 2,64 грн за кВт*год буде збережена. Це має надзвичайно важливе значення для підтримки побутових споживачів у період опалювального сезону», – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.