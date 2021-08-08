До кінця цього року міська комунальна лікарня Мостиськ отримає сучасне медичне обладнання за 28 тис. євро, а це майже мільйон гривень, від МЗС Польщі. Таку угоду підписали Генеральна консулка Республіки Польща у Львові Еліза Дзвонкєвіч та голова Мостиської ОТГ Мирослава Пельц, у суботу 7 серпня.

Підписана угода передбачає впровадження проекту розвитку програми «Польська допомога». Вартість цього проекту – 28 000 євро. Всі кошти надійдуть з бюджету Міністерства закордонних справ Польщі до кінця 2021 року.

«Метою проекту є покращення якості медичної допомоги мешканцям Мостиськ шляхом оснащення міської лікарні найнеобхіднішим операційним обладнанням та обладнанням для перинатальної допомоги. До кінця 2021 року лікарня придбає неонатальний пульсоксиметр, глюкометр, реанімаційний столик, маски для вентиляції легень, набір операційних інструментів та світильник для операційної», – йдеться у повідомленні Генерального консульства Польщі у Львові.

Під час підписання угоди Генеральна консулка підкреслила, що Польща зацікавлена співпрацею з Мостиськами, оскільки їх пов’язують культурні та економічні зв’язки, а значна частина мешканців цієї громади – поляки за походженням.