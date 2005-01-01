Польський бренд Zubrowka став переможцем в рамках рейтингу «Фаворити успіху»

В Києві в концерт-холі «Freedom» підвели підсумки дослідження споживчих уподобань 2017 року в рамках рейтингу «Фаворити успіху». Протягом року авторитетні журі визначали кращі бренди України.

Переможцем серед міцних настоянок , що представленні на вітчизняному ринку було визнано польський бренд «Zubrowka».

Бренд отримав одразу дві високі нагороди:

• Флагман портфелю Żubrówka Bison Grass визнано абсолютним Фаворитом — 2017 у категорії «Алкогольна настоянка»

• Кришталево чиста Żubrówka Biała визнано фаворит Експертів — 2017 у категорії «Горілка іноземного виробництва».

Як зазначає Олексій Кузнєцов, керуючий партнер конкурсу «Фаворити успіху» в Україні: «перемога в престижному рейтингу позитивно впливає на імідж брендів, а також підтверджує рівень довіри зі сторони споживачів. Результати конкурсу підтверджуються подвійним аудитом міжнародного рівня».

Та не лише журі, а й споживачі долучилися до обрання переможця. За допомогою голосування визначили кращого. Тому саме польский бренд Zubrowka відповідає найбільшим вподобанням та тенденціям на ринку.

«Варто також зазначити, що польский бренд «Zubrowka уже другий рік поспіль отримує споживче визнання і закріплює свої лідерські позиції в даних категоріях і в цьому році» - зазначають організатори конкурсу.

У компанії наголошують, що планують і надалі тримати лідерські позиції у галузі, адже найвищі відзнаки надихають тримати високий рівень у виробництві та розвиватися надалі.

Zubrowka – імпортна, аутентична польська горілка і настоянки, які виготовленні з високоякісних спиртів у екологічно чистому регіоні і має тісний зв'язок з природою.

На ринку України бренд представляє широкий асортимент ароматних настоянок та чисту горілку:

Zubrowka Bison Grass – легендарна європейська горілка як виробляється з додаванням в рецептуру настою на рідкісній траві зубровка, яка вирощена в заповідниках Біловезької пущі на території Польщі.

Zubrowka Biala – відома у всьому світі кришталево чиста класична горілка, яка фільтрується платиною завдяки чому має чистий, легкий смак та аромат.

Zubrowka Zlota – ароматна горілка з додаванням екстракту кори дуба, кориці, чорносливу, ванілі, що придає горілці пряний смак та аромат. Ідеально підходить для поціновувачів коньяку, рому та віскі.

Також в цьому році бренд Zubrowka розширив асортиментний ряд на ринку України двома новими позиціями: