Уже наступного дня після операції хлопчик вільно розплющував око

У львівській лікарні св. Миколая (колишня міська дитяча лікарня) дитячий пластичний хірург з Польщі Адам Мол спільно з львівськими колегами успішно прооперував 8-річного хлопчика із Закарпаття, у якого діагностували гемангіому верхньої повіки. Це доброякісна судинна пухлина, яка росла і заважала дитині розплющувати ліве око.

Тітка хлопчика, яка привезла його до Львова, розповіла, що пухлина у Миколи з’явилася у три роки. І продовжувала збільшуватися у розмірах. В Ужгороді допомогти племіннику не змогли, там таких операцій не проводять. Колеги-лікарі зі Львова порадили звернутися по допомогу до польського пластичного хірурга Адама Моля, який успішно проводить такі оперативні втручання і який часто приїжджає до Львова.

Складність цієї операції полягала в тому, аби не пошкодити повіку та надати їй естетичного вигляду. Тому хлопчику під час оперативного втручання спершу видалили саму пухлину, а вже потім провели блефаропластику, тобто склали повіку фізіологічним чином.

Щасливий хлопчик з лікарні уже поїхав додому

«Уже наступного дня після втручання Микола вільно розплющував око. А через декілька днів поїхав додому», –повідомили в лікарні.

Польський дитячий пластичний хірург Адам Мол працює у Ягеллонському університеті, а також у найбільших клініках міст Катовіце та Вроцлава. Від початку війни він уже втретє приїжджає до Львова, щоб поділитися досвідом з львівськими колегами. За цей час він проконсультував та прооперував уже близько 50 пацієнтів. Наступний його візит планується через декілька місяців.