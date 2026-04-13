Причину смерті актора не розголошують

У віці 87 років помер британський актор театру та кіно Джон Нолан, відомий глядачам за ролями у двох фільмах про Бетмена та в драмі CBS «Особливо небезпечний». Про це повідомляє Variety.

Дата та причина смерті наразі не розголошуються.

Джон Нолан запам’ятався роллю Дугласа Фредеріка – члена правління Wayne Enterprises у стрічках «Бетмен: Початок» (2005), яку зняв його племінник Крістофер Нолан, та «Темний лицар повертається» (2012).

Джон Нолан народився 22 травня 1938 року. Він гастролював Ірландією у складі мандрівної трупи Fit Up, вивчав акторську майстерність у Drama Centre в Лондоні та отримав роль Ромео у Річмондському театрі в Лондоні. Там він провів два роки в Королівській шекспірівській трупі, після чого залишив її, щоб зіграти головну роль у визнаному мінісеріалі BBC 1970 року «Даніель Деронда».

У 2013 році він приєднався до акторського складу серіалу «Особливо небезпечний», зігравши загадкового Джона Гріра – колишнього агента МІ-6 і знявся у 28 епізодах аж до п’ятого та останнього сезону. Також він зіграв у фільмах «Спадщина нації» (1973), «Терор» (1978) і «Світ повний одружених чоловіків» (1979), а також телесеріалах «Увʼязнений», «Свіні», «Центральний госпіталь», «Таргет», «Повернення святого», «Ворог біля дверей» і «Мовчазний свідок».