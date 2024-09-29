Актор став відомим завдяки серіалу «Дні нашого життя»

Помер американський актор Дрейк Гогестін. У оприлюдненій родиною заяві йдеться про те, що Гогестін помер після тривалої боротьби з раком підшлункової залози, повідомляє CNN.

«З важким серцем ми повідомляємо про смерть Дрейка Гогестіна. Йому кинули найважчий м'яч у його житті, коли поставили діагноз "рак підшлункової залози", але він прийняв виклик з неймовірною стійкістю й рішучістю», – йдеться у заяві.

Актор помер за день до свого 71-річчя.

Дрейк Гогестін дебютував у «Днях нашого життя» у 1986 році, з'явившись у понад 4200 епізодах. За свою роботу в серіалі він отримав кілька нагород, зокрема двічі - премію Soap Opera Digest Award як найгарячіша чоловіча зірка (1994 та 1995 роки) та ще одну у 2005 році (улюблена телевізійна пара).

Також актор знімався у серіалі «Мислити як злочинець», а також у фільмах «Нічні гріхи», «Покоління», «Семеро наречених для сімох братів» тощо.